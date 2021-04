Ape vs Monster : découvrez le trailer de la parodie de Godzilla vs Kong

Parce qu'il n'y a pas que « Godzilla vs Kong » dans la vie, découvrez le trailer étonnant de « Ape vs Monster », sorte de pastiche du film d'Adam Wingard. Le film devait initialement être disponible début mai sur YouTube, mais n'a pour le moment aucune date de sortie arrêtée.

The Asylum : le studio de tous les plagiats

The Asylum est une entreprise tristement célèbre pour produire des films parodiques à petit budget. Une société qui se concentre exclusivement sur le développement de contrefaçons de superproductions hollywoodiennes. Le studio est surtout connu pour être à l'origine de la franchise à succès Sharknado (qui contient actuellement six épisodes). Une boîte qui a déjà fait face à de nombreuses poursuites judiciaires, régulièrement accusée de plagiat. Ses problèmes juridiques les plus récents concernent par exemple Age of the Hobbits, qui a été par la suite renommé Lord of the Elves après avoir reçu une ordonnance d'interdiction des studios impliqués dans la saga Le Hobbit. Prochainement, The Asylum va également sortir Aquarium of the Dead, The Rebels of PT-218 et Insect, et surtout Ape vs Monster !

Le compte Twitter Kaiju News Outlet vient de dévoiler le premier aperçu de ce film. Sorte de parodie de Godzilla vs Kong, le film met en scène une confrontation musclée entre deux monstres géants.

Ape vs Monster ©The Asylum

C'est quoi Ape vs Monster ?

Ainsi, The Asylum rempile une nouvelle fois avec une production largement inspirée du récent blockbuster Godzilla vs Kong. Intitulé Ape vs Monster, le long-métrage durera 90 minutes et opposera deux énormes monstres : un gorille géant et un lézard gigantesque. Difficile de ne pas faire le lien avec le récent film d'Adam Wingard. On ne sait pas grand chose de ce projet. Visiblement, le film est écrit par George Michael Phillips, tandis que le comédien Eric Roberts fait apparemment partie du casting. Quant à la bande-annonce du film, elle est étonnement d'assez bonne qualité. Les CGI sont plus réussis qu'à l’accoutumé, et semblent plus convaincants que le reste des productions du genre. Quant à cette confrontation musclée, elle prendra place à Washington DC. De quoi promettre encore une fois de grosses destructions. On vous laisse avec la bande-annonce ci-dessous :