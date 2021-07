Appel inconnu : c'est quoi ce thriller sur Prime Video ?

"Appel inconnu", thriller tout droit venu d'Espagne, rejoint le catalogue de la plateforme d'Amazon Prime. On vous dit tout sur ce long-métrage haletant.

Appel inconnu : de quoi ça parle ?

L'intrigue d'Appel inconnu s'articule autour de Carlos, un directeur de banque. Comme tous les matins, ce dernier conduit ses enfants - Sarah et Marcos - à l'école. Seulement, le père de famille reçoit un coup de fil anonyme. Son mystérieux correspondant lui explique que si un seul des passagers cherche à quitter la voiture, cette dernière explosera. L'homme se vante ainsi d'avoir dissimulé des bombes sous les sièges, ne laissant aucun choix à Carlos.

Appel inconnu ©PROKINO Filmverleih GmbH

Mais ce n'est pas tout ! Le criminel anonyme exige que le patriarche lui verse une somme d'argent colossale. Plus précisément, il réclame 420 000 euros de la banque dans laquelle Carlos travaille, ainsi que 67 000 euros de sa poche. Si ce dernier n'obtempère pas, ses enfants et lui périront également.

C'est le début d'une lutte acharnée pour notre héros, tout entier mû par la volonté de sauver sa famille. Appel inconnu propose donc le même point de départ que Speed, un film d'action paru en 1994 avec Keanu Reeves et Dennis Hopper. Un criminel y menaçait un chauffeur de bus et ses occupants. Si l'un d'entre eux tentait de sortir ou si le bus passait en deçà d'une certaine limite de vitesse, le véhicule tout entier explosait. L'idée de mêler ce postulat aux liens familiaux, notamment entre un parent et ses enfants, permet et promet une tension encore plus forte pour le personnage principal !

Appel inconnu : avec qui ?

Alberto Marini (L'Enfer des Loups) signe le scénario d'Appel inconnu, tandis que Dani de la Torre (Gun City) officie à la réalisation. Dans le rôle principal du long-métrage, on retrouve Luis Tosar. Vous aurez pu croiser ce comédien espagnol - détenteur de trois Goyas - au détour de Coup pour coup, sur Netflix. Ironiquement, il campe aussi un homme victime de chantage dans cette série adaptée d'une nouvelle de Jack London.

Appel inconnu ©PROKINO Filmverleih GmbH

Goya Toledo (Devine qui je suis) incarne Marta, la femme de Carlos. Elvira Minguez (Everybody knows), Javier Gutierrez (Assassin's Creed) ou encore Fernando Cayo (La Casa de Papel) complètent le casting du long-métrage. Pour la petite histoire, Paula del Rio, qui prête ses traits à la fille de Carlos, a joué dans une autre série Prime Video, L'Internat : Las Cumbres.

Alors, Carlos et ses enfants parviendront-ils à échapper au terrible piège qui se referme sur eux ? La réponse sur Prime Vidéo !