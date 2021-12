Après The Flash, Michael Keaton reviendra en Batman dans Batgirl

En plus de revenir dans "The Flash", Michael Keaton reprendra son rôle de Batman dans le prochain film "Batgirl". L'acteur avait incarné Bruce Wayne en 1989 et 1992 sous la direction de Tim Burton.

Le visage de Batman

Du côté de Marvel, on a décidé de faire revenir un bon nombre d'acteurs ayant officié dans des films de super-héros Marvel, mais qui n'étais jusqu'à présent pas associés au Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, avec Spider-Man : No Way Home, on a pu voir, entre autres, Alfred Molina et Jamie Foxx revenir dans la peau du Dr Octopus de Spider-Man 2 et d'Electro de The Amazing Spider-Man 2. Est également présent le Bouffon Vert de Willem Dafoe, et bien d'autres surprises. Chez DC, on a vraisemblablement pensé un peu à la même chose avec le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman.

Bruce Wayne (Michael Keaton) - Batman, le défi ©Warner Bros.

Le comédien a été la première incarnation mémorable du Chevalier noir au cinéma avec le Batman de 1989 et sa suite, Batman, le défi (1992) réalisés par Tim Burton. Pendant longtemps, Batman, c'était lui. Du moins jusqu'à ce que Christopher Nolan ne réalise Batman Begins (2005) et que Christian Bale ne marque les esprits dans un tout autre style que celui de Michael Keaton.

Michael Keaton revient pour Flash et Batgirl

Le comédien va donc enfiler à nouveau ce costume trente ans après. On savait déjà qu'il reviendrait pour The Flash, prévu pour la fin d'année 2022. Le film va s'inspirer de l'arc Flashpoint dans les comics et verra Barry Allen voyager dans le passé. En toute logique, il devrait ouvrir, comme pour Spider-Man : No Way Home, un multivers puisque le Batman de Michael Keaton sera de la partie (la preuve avec le premier teaser), et pas que... Sauf qu'en plus de rempiler pour The Flash, l'acteur va également participer à l'aventure Batgirl, comme le révèle Deadline. On y suivra Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, devenue la super-héroïne Batgirl.

On ne sait pas grand chose d'autre sur ce long-métrage, si ce n'est que le rôle de Batgirl est revenu à Leslie Grace (D'où l'on vient) et que la réalisation sera assurée par Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys for Life). Par contre, le film est pour l'instant prévu pour une sortie exclusivement sur HBO Max en 2022. La plateforme américaine n'étant pas encore disponible en France, on ne sait pas encore vers qui il faudra se tourner pour pouvoir découvrir Batgirl.