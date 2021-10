Arcane : une bande-annonce pour la série League of Legends de Netflix

Au cours de sa conférence spéciale Tudum, Netflix a annoncé une date de sortie pour « Arcane », la série animée tirée de l'univers vidéoludique de « League of Legends ». En plus de la date de sortie, Netflix a également diffusé une bande-annonce.

Un jeu vidéo à succès

Fondé en 2006, le studio Riot Games fait trembler l’industrie du jeu vidéo depuis maintenant 12 ans grâce à une seule et unique production : League of Legends. En effet, le jeu sorti en 2009 est devenu en peu de temps une référence des jeux en ligne, et même de l’e-sport. Mondialement connu désormais, le studio cherche maintenant à prendre de l’expansion en sortant de ses limites vidéoludiques. C’est dans ce but que la série Arcane voit le jour.

Le show nous entraîne donc dans l’univers de League of Legends, à la découverte du monde de Runeterra. Au sein de ce monde, on y trouve deux lieux : Piltover, une riche cité luxueuse, et Zuan, qui est bien plus modeste. C’est dans ce contexte qu’on suit l’histoire de deux personnages mythiques de LoL, Jinx et Vi. Ces deux sœurs aux parcours différents vont, sans le vouloir, être d’une importance capitale pour l’avenir de Runeterra.

Arcane ©Netflix

Sur le papier, Arcane pourrait être une nouvelle adaptation vidéoludique réussie, deux ans après le carton de The Witcher.

Une bande-annonce ambitieuse

En ce qui concerne le trailer, Arcane promet d’être visuellement atypique, avec ses images qui semblent être peintes à la main. Ce sera surtout l’occasion de (re) découvrir l’animation du studio français Fortiche, qui a mis les petits plats dans les grands pour rendre hommage comme il se doit à son matériau de base.

A noter toutefois que le studio a déjà produit bon nombre de vidéos pour League of Legends par le passé. On peut citer par exemple le clip Popstars de K-Pop KDA, un groupe fictionnel composé d'héroïnes du jeu. Ce dernier a pu comptabiliser 462 millions de vues, permettant de mieux faire connaître le jeu auprès des néophytes. Il en fut de même pour le clip Rise, qui a été spécialement composé pour la coupe du monde de League of Legends de 2018. Là aussi, ce fut un gros succès avec 280 millions de vues. Autant dire que la stratégie est la même pour Arcane.

Pour découvrir la série, il faudra attendre le 7 novembre prochain. Par ailleurs, contrairement à la plupart des séries sur Netflix, elle sera diffusée à raison de 3 épisodes par semaine. La première diffusion sera lancée quelques heures seulement après la finale du Mondial 2021 de League of Legends, histoire de marquer le coup.