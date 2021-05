Army of the Dead : découvrez le synopsis du préquel

À quelques jours de l'arrivée sur Netflix de "Army of the Dead", on en sait plus sur le préquel "Army of Thieves" grâce à un synopsis officiel. Les futurs fans du film original pourront être déçus d'apprendre qu'il ne devrait pas être question de zombies...

Army of the Dead : le début d'un univers étendu

Le 21 mai prochain arrive sur Netflix l'un des titres les plus attendus de l'année : Army of the Dead. Zack Snyder ne fait pas qu'un retour au genre qui l'a révélé, il lance également un univers étendu sur la plateforme. Avant même son inauguration, on sait qu'il va être enrichi d'au moins deux titres supplémentaires. Le premier, Lost Vegas, est une série animée qui devrait revenir au début de l'épidémie. Il devrait être question de la fameuse mission évoquée lors du générique d'Army of the Dead. Le second, Army of Thieves, est un long-métrage avec Matthias Schweighöfer de retour en Dieter et chargé de la mise en scène.

Army of Thieves ©Netflix

Un synopsis pour Army of Thieves

Ce que l'on peut dire, c'est que les événements qui seront montrés dedans se dérouleront avant ceux du film original. Ce préquel se dévoile un peu plus grâce au synopsis officiel révélé par Netflix.

Une mystérieuse femme recrute le caissier de banque Dieter pour l'aider dans un casse prétendument impossible à travers l'Europe.

Une description qui pourra surprendre car il n'est pas du tout question des zombies. On reste cependant proche du film initial avec un nouveau casse au centre de l'intrigue. Pour ceux qui ne le saurait pas, Army of the Dead se déroule dans un Las Vegas en quarantaine après un incident qui a transformé les gens en zombies. À quelques heures de la destruction de la ville, une équipe de mercenaires est engagée pour récupérer 200 millions de dollars dans le coffre d'un casino.

Une mission impossible à accomplir sans les talents de Dieter, un expert en coffres-forts. Le personnage se fait remarquer par son style décalé et il injecte dans le film une dose d'humour. Il sera, a priori, le seul personnage d'Army of the Dead que l'on reverra dans Army of Thieves. Le reste du casting sera composé par Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin et le français Jonathan Cohen. Ce dernier va incarner le patron d'Interpol. Au regard du synopsis évoqué plus haut, il devrait être sur les traces des membres du casse.

Le tournage ayant eu lieu l'année dernière en Allemagne, on attend désormais une date de mise en ligne.