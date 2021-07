Army of the Dead : les premières images du préquel sont arrivées

L'univers de "Army of the Dead" va accueillir d'autres titres, toujours sur Netflix. Le préquel "Army of the Thieves" doit sortir cette année et va permettre de retrouver l'excentrique Dieter. Découvrez les toutes premières images du film.

Army of the Dead : un préquel sur Dieter arrive cette année

Zack Snyder aura animé l'actualité du petit écran dans cette première partie d'année 2021. D'abord avec l'ogre Zack Snyder's Justice League. Ensuite avec Army of the Dead sur Netflix. Un projet qui lui permet de revenir au film de zombies, des années après L'Armée des morts, en mettant en scène un casse dans un Las Vegas ravagé. Le film était attendu et a vivement marché sur la plateforme. Tout juste quelques temps après sa mise en ligne, nous apprenions qu'il avait déjà sa place dans la liste des 10 films originaux les plus populaires du catalogue.

Puisque c'est à la mode en ces temps qui courent, le dernier bébé de Zack Snyder sert aussi de point de départ pour un univers étendu. Aucune suite n'est à l'ordre du jour pour le moment, mais nous aurons la série animée Army of the Dead: Lost Vegas et le long-métrage Army of the Thieves.

Army of the Thieves ©Netflix

Ce second va permettre d'en apprendre plus sur Dieter, l'homme grâce à qui la bande menée par Dave Bautista a pu ouvrir le coffre-fort dans le film principal. Le scénario se déroulera avant les événements d'Army of the Dead et il ne devrait pas être question des zombies. Les abonnés Netflix pourront voir Dieter au sein d'une autre troupe, pour une série de casses à travers l'Europe.

Drôle d'idée que de faire un préquel en évinçant les zombies mais nous sommes ravis de savoir que l'on pourra retrouver l'un des personnages les plus marquants d'Army of the Dead. D'ailleurs, son interprète, Matthias Schweighöfer, a également été choisi pour mettre en scène Army of the Thieves. Le casting se complète avec Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin et Jonathan Cohen.

Découvrez les premières images

Ce préquel est déjà tourné depuis un moment et doit arriver sur Netflix à l'automne prochain. Zack Snyder vient de partager sur Twitter les premières images d'Army of the Thieves. Comme attendu, aucun zombie n'est de la partie et l'on peut voir Dieter en compagnie de ses amis. Le film va nous faire comprendre pourquoi personne n'était mieux placé que lui pour réussir le coup à Las Vegas. Dans l'immédiat, les images ne sont pas suffisantes pour se faire un avis et on attend désormais la bande-annonce qui devrait sortir dans les prochaines semaines.