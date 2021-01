Army of the Dead, Malcolm & Marie, Red Notice : Netflix fait sa bande-annonce pour 2021

Netflix dévoile une partie de son programme de 2021 dans une bande-annonce remplie d'extraits de films à venir. "Army of the Dead", "Bruised", "Yes Day", "Thunder Force"... Des images inédites de films à découvrir, accompagnées de quelques mots de leurs comédiens !

Netflix fait son cinéma

2021 démarre en fanfare du côté de Netflix. Après le très remarqué Pieces of a Woman sorti le 7 janvier, le géant du streaming a beaucoup d'autres films à présenter pour les mois qui viennent. Des paroles ? Pas du tout, puisque la plateforme vient de dévoiler une courte vidéo (à voir ci-dessus), une publicité comme on peut en voir chez les networks traditionnels, Canal + chez nous par exemple, avec la présentation de ses films commentée par les acteurs et actrices concernés. Ça marche bien, c'est dynamique, et ce n'est pas du bluff à en juger par les castings et les films à venir.

Chris Hemsworth, Dwayne Johnson et Halle Berry...

Plusieurs films arrivent : le western The Harder they fall, avec notamment Idris Elba et Regina King, Thunder Force avec Melissa McCarthy, Marie & Malcolm avec Zendaya, Army of the Dead de Zack Snyder, The Kissing Booth 3, Woman in the window avec Amy Adams, Escape from Spiderhead avec Chris Hemsworth, pour n'en citer que quelques-uns. 27 films sont présentés en tout, mais 70 films ont été annoncés, ce qui garantit un rythme d'au moins un nouveau film par semaine ! Le film Red Notice avec Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson se montre un peu aussi, entre action à grande échelle et ton très léger.

Red Notice ©Netflix

Comme une longue bande-annonce, la vidéo enchaîne les courts extraits de films avec pour la majorité quelques mots d'un acteur ou d'une actrice, exception faite de Halle Berry et Lin-Manuel Miranda qui évoquent leur première réalisation, Bruised et Tick, Tick... Boom !. Pour toucher tous les publics, les films présentés explorent tous les genres et s'adressent à tous, des fans d'action aux amoureux de comédies familiales. Le rythme des extraits s'accélère avant que le montage se termine sur quelques images, et pas des moindres, du film Don't look up d'Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence qui débarquent d'un avion, comme pour bien symboliser qu'on entre de plain-pied dans la nouvelle année avec de belles promesses !