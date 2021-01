Army of the Dead : nouvelles images du film de zombies de Zack Snyder pour Netflix

Zack Snyder délaisse les super-héros pour refaire du cinéma d'horreur. Dans "Army of the Dead", il lance un commando de mercenaires dans une mission périlleuse contre des zombies. Découvrez les nouvelles images de ce film attendu sur Netflix en 2021.

Army of the Dead : Zack Snyder refait du cinéma d'horreur

Non, Zack Snyder n'est pas en train de faire un remake de son propre film - qui était lui-même un remake. Malgré deux titres similaires, L’Armée des morts et Army of the Dead ne se partagent qu'un point commun : les zombies. Cette nouvelle réalisation de celui qui aura passé une longue période chez DC est son premier essai post-Justice League. Tant mieux que ce chapitre se termine et qu'on puisse enfin retrouver Zack Snyder dans un autre contexte. Direction Netflix pour son film d'action aux accents horrifiques qui promet de faire parler la poudre.

Army of the Dead se déroule dans une Amérique ayant réussi à endiguer une épidémie qui transforme les gens en zombies. Quand les premiers cas sont apparus à Las Vegas, la ville a été placée en quarantaine. Encerclée par un immense mur, personne ne peut pénétrer à l'intérieur ou en sortir. Le propriétaire d'un casino sait que de l'argent est resté sur place. Il va engager un groupe de mercenaires pour se rendre sur place et repartir avec le magot. S'ils parviennent à revenir avec, ils garderont une part. Mais la mission s'annonce risquée, à cause de la présence accrue de morts-vivants.

Le casting se montre en action

Un pitch de départ qui ressemble pas mal à celui du raté Peninsula. On le disait en début d'article, Zack Snyder s'est déjà frotté à une invasion de zombies avec L'Armée des morts, relecture dynamique du classique Zombie de George A. Romero. Vu qu'il s'en est bien sorti la première fois, on lui fait confiance pour réitérer l'exploit et nous sortir un divertissement qui en jette. Dave Bautista a été choisi pour mener ce commando, assisté par un casting qui mise sur des inconnus du grand public : Matthias Schweighöfer, Omari Hardwick, Ella Purnell, Hiroyuki Sanada ou Theo Rossi.

Deux nouvelles images d'Army of the Dead viennent d'être publiées par Entertainment Weekly. Malheureusement, les zombies ne se montrent pas, pour laisser briller notre troupe de héros. Dave Bautista est forcément mis en avant, dans un rôle qui correspond à ses caractéristiques.

Army of the dead © Netflix

Army of the dead © Netflix

Le film est prévu en 2021, à une date encore inconnue. Il servira de point de départ à un univers étendu car une série animée viendra expliquer ce qui s'est passé à l'origine de la propagation du virus. Également, un autre long-métrage en live, réalisé par Matthias Schweighöfer, se passera avant les événements du scénario de Zack Snyder.