Army of the Dead, The Kissing Booth 3... : Netflix tease en vidéo ses futurs films

Netflix a des belles choses à nous proposer dans les prochains mois. La plateforme vient de dévoiler une bande-annonce qui présente les sorties à venir d'ici cet été. On peut ainsi voir des images de "Army of the Dead", "The Kissing Booth 3", "Les Mitchell contre les machines" et d'autres titres alléchants.

L'avenir de Netflix s'annonce radieux

Pendant que les salles ont été fermées, les plateformes ont eu le champ libre pour créer l'événement de manière récurrente. L'exemple le plus frappant est Netflix, qui s'est calé sur un rythme soutenu avec des films et séries parfois sortis de nulle part mais aussi des créations plus attendues. On n'ira pas jusqu'à dire que la crise sanitaire a été une aubaine dans son cas mais son modèle lui a permis de ne pas se retrouver dans une impasse comme les studios. On ne cesse d'entendre parler du service depuis le début d'année 2021 et cette tendance risque de se confirmer. Une bande-annonce vient d'être révélée pour teaser les sorties exclusives des prochains mois avec des images inédites dans le tas.

Le plein de nouvelles images

La vidéo s'ouvre avec Army of the Dead, le film d'action plein de zombies réalisé par Zack Snyder. Attendue le 21 mai, cette sortie est celle que l'on attend le plus dans les semaines qui arrivent. Le Elvis mort-vivant est encore mis en avant, à l'occasion d'un petit interlude humoristique en compagnie de Kevin Hart. L'acteur est d'ailleurs concerné par le film Un papa hors norme qui est largement montré dans la vidéo. L'histoire d'un veuf déménageant en Inde avec sa fille. Une comédie dramatique qui sent bon le succès lors de son arrivée prévue le 18 juin prochain.

Cooper (Jason Momoa) - Sweet Girl ©Netflix

Dans un autre genre, on peut découvrir des images de Sweet Girl avec Jason Momoa dans le rôle principal. Il sera question, là aussi, d'un homme ayant perdu sa femme. Désormais seul avec sa fille, il va tout mettre en oeuvre pour la protéger. Un long-métrage prévu le 20 août et réservé plutôt à un public mature. Pas comme Les Mitchell contre les machines, le génial dessin-animé vendu par Sony à Netflix. Cette production du duo Chris Miller/Phil Lord a de très grandes chances de séduire les petits comme les grands dès son arrivée le 30 mai. Les enfants ne seront également pas en reste avec Vivo, dont vous pouvez découvrir le premier teaser ci-dessous :

Parmi les autres titres inclus dans cette bande-annonce, on note la présence de Le dernier mercenaire, la comédie d'action avec Jean-Claude Van Damme en tête d'affiche, de La Femme à la fenêtre, de Beckett avec John David Washington (la star de Tenet), du dessin-animé America : le film ou encore de The Kissing Booth 3. L'attendu troisième opus de la trilogie romantique se dévoile un peu plus avant sa sortie annoncée pour le 11 août prochain.

The Kissing Booth 3 ©Netflix

Pour finir, la vidéo se termine avec un extrait tendu de la trilogie Fear Street, adaptation des écrits de R.L Stine (le papa de Chair de poule). Les trois opus sont réalisés par Leigh Janiak et aborderont des motifs horrifiques à des époques différentes (1994, 1978 et 1666). On risque de ne pas s'ennuyer durant les prochains mois sur Netflix !