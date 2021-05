Army of the Dead : une suite est-elle possible ? Zack Snyder répond

"Army of the Dead" de Zack Snyder vient de sortir sur ce Netflix. Sa fin ouverte laisse penser qu'une suite va arriver sur la plateforme. Doit-on en attendre une ? Le réalisateur a donné des premiers éléments de réponse. Attention ce qui va suivre contient des spoilers.

Army of the Dead : une fin qui amorce un second épisode

Les super-héros DC auront peut-être occupé Zack Snyder beaucoup trop de temps à notre goût. C'est non sans déplaisir que l'on peut parler de lui en abordant un autre sujet. Pour sa première incursion sur Netflix, il nous délivre Army of the Dead. Un film d'action dans lequel une équipe de mercenaires est envoyée à Las Vegas pour récupérer 200 millions de dollars. Une mission périlleuse, la ville s'étant retrouvée en quarantaine après une invasion de zombies.

À notre grande surprise, le casse a fait de nombreuses victimes. Hormis Kate (Ella Purnell), toute l'équipe y est passée. Enfin, presque. On ne doit pas oublier Vanderohe (Omari Hardwick) qui a été enfermé dans le coffre par Dieter (Matthias Schweighöfer) lors d'un affrontement avec Zeus. Il a ainsi pu survivre à la petite explosion nucléaire qui a rayé Las Vegas de la carte. Sauf qu'il ne s'en est pas tiré indemne. La dernière scène le montrait en train de découvrir qu'il avait été mordu. Nous l'avons quitté à bord d'un jet privé se dirigeant vers Mexico, dans une fin laissée volontairement ouverte par Zack Snyder et son co-scénariste Shay Hatten.

Army of the Dead ©Netflix

On n'a effectivement aucun mal à penser qu'une suite puisse voir le jour. Netflix va développer un univers étendu avec la série animée Lost Vegas et le préquel Army of Thieves. Pour l'heure, la plateforme n'a pas annoncé de second opus. Cependant, nous ne serions pas surpris s'il était officialisé dans les prochains mois. L'intrigue s'étant cantonnée à un terrain de jeu réduit et clos, il existe maintenant l'opportunité de pousser le concept encore plus loin. La bombe lancée sur Vegas a normalement détruit toute l'armée de zombies mais Vanderohe peut tout relancer du côté du Mexique. Rien qu'avec le folklore de ce pays, il y a des choses folles à inventer.

Zack Snyder sait ce qu'il voudrait faire dans une suite

Au micro d'Entertainment Tonight, Zack Snyder précise que l'enthousiasme des fans pèsera dans la balance pour qu'une suite soit lancée. Il se dit "prêt" à reprendre du service avec son co-scénariste car ils ont déjà défini ensemble une approche pour Army of the Dead 2. Quand on demande au réalisateur de nous dire quelle direction il aimerait emprunter, il se garde évidemment de donner des informations concrètes. Il faut alors se contenter de ses mots, chez Polygon :

Shay et moi savons exactement ce qui va se passer ensuite et c'est fou...

Une potentielle suite serait bienvenue car le premier film a réussi à développer une mythologie autour des zombies. Nous n'avons pas eu simplement des contaminés qui étaient obsédés aveuglement par la chair fraîche. Le scénario est allé plus loin, en créant une hiérarchie, des figures fortes et des règles. On imagine qu'une suite pourrait nous en apprendre plus sur les origines d'Alpha, tout en injectant des nouvelles idées. Le musclé Vanderohe va-t-il devenir un leader zombie ? Une hypothèse à considérer sérieusement.

Compte tenu de l'engouement autour d'Army of the Dead (le film est actuellement classé deuxième dans les tendances en France,), on voit mal Netflix s'arrêter en si bon chemin.