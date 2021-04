Army of the Dead : Zack Snyder et Dave Bautista en disent plus sur les super-zombies

La nouvelle bande-annonce spectaculaire de "Army of the Dead" a teasé la présence dans le film de super-zombies. Zack Snyder et Dave Bautista se sont exprimés sur ces créatures que l’on pourra voir dans le long-métrage. Celui-ci sera mis en ligne le 21 mai prochain sur Netflix.

Dave Bautista face à des super-zombies dans Army of the Dead

La sortie du très attendu Army of the Dead se rapproche. Hier, Netflix a de nouveau fait monter la pression en dévoilant un nouveau trailer du film. Les nouvelles images explosives ont teasé un long-métrage bourré d’action. Et elles ont introduit les super-zombies que devront affronter le groupe au centre de l’histoire. Dix-sept ans après la sortie de L’Armée des morts, Zack Snyder a ainsi encore amélioré les zombies que l’on pouvait voir dans le film de 2004, alors que ceux-ci étaient déjà plus habiles que la plupart des créatures que l’on peut voir dans les films du genre. Les super-zombies semblent s’être plus ou moins organisés en société et peuvent se battre, et même plus que bien !

Face à eux, on pourra voir Dave Bautista. L’acteur y joue Scott Ward, un homme qui connaît bien la ville de Vegas puisqu’il y est né. Il est également familier des zombies puisque c’est un vétéran de la guerre contre ces créatures. Un jour, un homme vient le trouver et lui propose de s’aventurer dans la zone en quarantaine de la ville pour y voler 200 millions de dollars dans un coffre. Cela lui donnerait aussi l’occasion de retrouver sa fille Kate, dont il s’est éloigné avec le temps. Mais Ward ne dispose que de 32 heures pour effectuer la mission, avant que le gouvernement ne fasse exploser une tête nucléaire sur l’endroit pour exterminer la horde de zombies qui s’y trouvent. L’ancien soldat va donc devoir rassembler une équipe de choc pour réussir le casse…

Army of the Dead © Netflix

De la compassion pour les zombies Alpha ?

À quelques semaines de la sortie du film, Empire a interrogé Zack Snyder et Dave Bautista sur Army of the Dead. Le magazine britannique les a ainsi questionnés sur les super-zombies vus dans la bande-annonce dévoilée hier. Le réalisateur et acteur principal du film en ont dit plus sur ce qu’on peut attendre du nouveau genre de zombies « Alphas ». Snyder explique ainsi son ambition de proposer une vision originale des créatures. Il espère faire naître une compassion du public pour ces humains devenus morts-vivants:

Je veux que le public ait la possibilité de compatir avec eux. Les Alphas ont une conscience et savent ce qu’ils sont et qu'ils ne sont pas comme nous. Donc je voulais créer cette ambiguïté morale et questionner si les humains que l’on aime dans le film ont dépassé la limite ou non. Est-ce qu’ils ont fait quelque chose aux Alphas, alors que ces derniers s’occupaient juste de leurs affaires ? Et donc, est-ce que les Alphas sont plus moraux que les humains ? Le film jette le trouble sur la question, dans le bon sens.

Army of the Dead © Netflix

Quant à Bautista, il a rendu hommage aux interprètes de ces super-zombies, qui rendent ces personnages particulièrement forts et athlétiques. Ils seront donc des adversaires coriaces pour Ward et son équipe :

Ce sont des zombies super-héros. Les zombies Alphas sont vraiment badass. Je n’ai jamais eu et je n’aurai jamais l’athlétisme de certains de leurs interprètes.

Voilà qui promet. On devrait donc avoir droit non seulement à des super-zombies entraînés au combat, mais aussi à des personnages qui pourraient gagner notre sympathie au cours de l’histoire. On verra si le pari de Snyder est payant sur ce point.