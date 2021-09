Army of Thieves : une bande-annonce déjantée pour le prequel d'Army of the Dead

Alors que « Army of the Dead » est sorti en mai dernier, Netflix s'apprête déjà à sortir un second opus sous forme de prequel avec « Army of Thieves ». Découvrez sans plus attendre la nouvelle bande-annonce.

C'est quoi Army of Thieves ?

Le 22 mai dernier, le cinéaste Zack Snyder a dévoilé sur Netflix. Army of the Dead. Son nouveau film de zombies, des années après L'Armée des morts, raconte comment une troupe suicidaire décide de se rendre à Las Vegas pour récupérer une énorme somme d'argent. Seul problème : la ville est inaccessible, car dorénavant le repère des zombies. Notamment porté par Dave Bautista, Army of the Dead a étéêtre un gros succès sur la plateforme, ce qui a poussé Netflix à lancer la production de nombreuses suites et autres spin-offs. Tandis que Zack Snyder travaille actuellement sur Army of the Dead 2, Netflix s'apprête à dévoiler Army of Thieves, un prequel centré sur Ludwig Dieter, le personnage incarné par Matthias Schweighöfer.

Army of Thieves ©Netflix

Zack Snyder officie toujours comme producteur d'Army of Thieves, mais laisse sa place à Matthias Schweighöfer derrière la caméra. Ce dernier signe ici sa cinquième réalisation. L'œuvre prend donc place avant les événements d'Army of the Dead et raconte comment une mystérieuse femme, incarnée par Nathalie Emmanuel, décide de recruter Ludwig Dieter pour braquer de nombreux coffres-forts à travers le monde. Cette dernière monte en effet une équipe façon Ocean's Eleven pour se procurer un maximum d'argent pendant que le monde est occupé à gérer une épidémie de zombies.

Nouvelle bande-annonce

Netflix vient de publier une nouvelle bande-annonce d'Army of Thieves. L'occasion de découvrir le ton du métrage, qui se rapproche énormément d'Army of the Dead. Le film préfère en effet opter pour une approche légère, voire comique, qui détonne par rapport aux films de zombies habituels. L’esthétique rappelle elle aussi beaucoup le film de Zack Snyder. À noter également la présence de Hiroyuki Sanada, qui reprend le rôle de Bly, déjà présent dans Army of the Dead.

Mais la petite touche supplémentaire concerne le casting français puisque Jonathan Cohen va apparaître dans le long-métrage, lorsque cette équipe de truands va se rendre à Paris. De La Flamme à Army of Thieves, il n'y a donc qu'un pas...

Le film est attendu le 29 octobre prochain sur Netflix.