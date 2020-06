Assassin's Creed sur Netflix le 21 juin : découvrez les coulisses du saut de la foi

Ce dimanche 21 juin, vous pourrez visionner "Assassin’s Creed", réalisé par Justin Kurzel, sur Netflix. Quatre ans après sa sortie au cinéma, découvrez les coulisses de la scène du fameux saut de la foi.

Assassin’s Creed, ou le défi d’adapter un jeu vidéo sur grand écran

Sorti en 2016, Assassin’s Creed était un film attendu par de nombreux fans pour une raison particulière. En effet, le long-métrage (adapté du jeu vidéo du même nom) se devait d’être à la hauteur des attentes des fans du jeu en plus des spectateurs de science-fiction. L’intrigue d'Assasin's Creed prend place dans le même univers que le jeu vidéo mais avec une histoire originale. Quand Callum Lynch (Michael Fassbender) est forcé d’explorer les souvenirs de son ancêtre Aguilar à travers une technologie révolutionnaire, il découvre qu’il est un descendant d’une société d’Assassins.

À la réalisation d’Assassin’s Creed, on retrouve Justin Kurzel. Celui-ci dirige entre autres Michael Fassbender et Marion Cotillard, avec qui il avait travaillé un an auparavant dans Macbeth. Si le film a fait le plein de réalisme avec les costumes ou les scènes de combat, les critiques du film ne sont pas élogieuses.

Comment les équipes d’Assassin’s Creed ont recréé le saut de la foi

Si le film n’est pas une copie conforme du jeu vidéo, il a fallu néanmoins recréer quelques éléments propres à celui-ci. Un de ces éléments est le fameux “saut de la foi”. Damien Walters, le cascadeur qui a effectué ce saut impressionnant s’est exprimé pour le site Gamesradar:

Il n’y a pas beaucoup de gens qui font des chutes libre ces jours-ci parce que tout est fait avec des câbles. Ou alors ils feront du CGI à la place de la personne. Je fais pas mal de chutes libres donc avoir la chance de le faire, c’était super cool. Nous nous sommes entraînés sur le lieu du tournage un jour avant et nous avons atteint 30 mètres pendant la répétition. Le jour d’après, nous sommes allés encore plus haut.

Il a ensuite révélé:

On a commencé à 20 mètres, ensuite 24, 27, 30, 33 et enfin 38. Quand j’ai fais les 33 mètres, Justin m’a dit “Tu n’as pas besoin d’aller jusqu’à 38” et je lui ai répondu “Non, ça va, je suis content de le faire” et il m’a répondu à son tour “Si tu es content, faisons-le”. Je voulais même aller plus haut.

Ce saut en chute libre est le plus haut jamais effectué par un cascadeur depuis 35 ans au cinéma. La chute était de 38 mètres et a duré 3 secondes. Une performance d’autant plus impressionnante quand on sait que le réalisateur aurait pu utiliser le CGI. Cependant pour lui, le réalisme était nécessaire. Regardez la scène ci-dessous:

Retrouvez Assassin's Creed sur Netflix ce dimanche 21 juin.