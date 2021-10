Au-delà des grilles : le chef-d’œuvre de René Clément en DVD et Blu-ray

Avec "Au-delà des grilles" René Clément remporta notamment l'Oscar du meilleur film étranger. Cette tragédie passionnante portée par Jean Gabin et Isa Miranda est à (re)découvrir dans une nouvelle édition DVD et Blu-ray.

Gabin face à la fatalité dans Au-delà des grilles

En 1946 René Clément remportait le premier prix du jury du festival de Cannes et le Grand prix international de la mise en scène pour La Bataille du rail. Cette année-là, le réalisateur est en réalité associé à deux autres films de la compétition. La Belle et la Bête de Jean Cocteau, en tant que conseiller technique, et Le Père tranquille. C’est à partir de là qu’il attire l’attention du producteur italien Alfredo Guarini qui souhaite qu’il réalise Au-delà des grilles. Il dirige pour cette occasion Jean Gabin et Isa Miranda (épouse de Guarini) dans une ville de Gênes marquée par la guerre.

Au-delà des grilles fait ainsi office d’œuvre quasi-documentaire. René Clément ayant toujours souhaité tourner en extérieur, il se retrouve totalement dans le néo-réalisme et est souvent présenté à l’étranger comme le Rossellini français. Avec ce film, il profite pleinement des décors naturels et va jusqu’à filmer ses personnages dans la foule en caméra cachée. De là, il tire une histoire tragique. L’histoire d’une rencontre entre Pierre, recherché pour le meurtre de sa maîtresse, et Marta, une serveuse italienne. S’ajoute Cecchina (Vera Talchi), la fille de Marta, tantôt prise d’affection pour Pierre, tantôt jalouse de sa mère.

Pierre (Jean Gabin) - Au-delà des grilles ©Francinex - Italia Produzione Film

La force du film et de René Clément réside dans ses personnages complexes qui évoluent au fil des séquences, et dans le suspense que parvient à créer le réalisateur. La précision de ses plans y est remarquable autant que sa direction de Jean Gabin. Enfin, on note déjà la présence de l’enfance face au monde adulte, thématique récurrente de sa filmographie.

Une réédition passionnante

Prix d'interprétation féminine pour Isa Miranda et du meilleur réalisateur pour René Clément au Festival de Cannes en 1949, et Oscar du meilleur film étranger en 1951, Au-delà des grilles est à (re)découvrir en DVD et Blu-ray. M6 Vidéo propose une nouvelle édition de grande qualité à partir d’une nouvelle restauration 4K. Au sein de cette édition, on trouve quatre documentaires passionnants sur le film et René Clément.

Au-delà des grilles ©M6 Vidéo

Denitza Bantcheva, biographe de René Clément, dresse un portrait pertinent du réalisateur, approfondie par un témoignage de Costa-Gavras (qui fut l’assistant de Clément). Jean-Claude Missiaen évoque de son côté la relation entre le réalisateur et Jean Gabin. Tandis que Johanna Clément, veuve du réalisateur, offre une vision touchante.

