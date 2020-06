Autant en emporte le vent : de retour sur HBO Max avec deux vidéos explicatives

Le classique « Autant en emporte le vent » a été supprimé de la plateforme HBO Max. le film est dorénavant de retour dans le catalogue de la firme mais avec un contexte historique. HBO a ajouté deux documents qui reconnaissent que le film dépeint le Sud comme un monde de grâce et de beauté sans reconnaître les brutalités de l'esclavage.

Pourquoi Autant en emporte le vent a été supprimé de HBO ?

En 1939 le cinéaste Victor Fleming réalise l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma. Autant en emporte le vent est une icône du septième art qui avait remporté dix Oscars dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure actrice pour Vivien Leigh. En plus de ces prestigieuses distinctions le film avait rapporté plus de 402 millions de dollars. Un record absolu en son temps. Le film de Victor Fleming était le plus gros succès financier de son époque. Depuis peu, Autant en emporte le vent était disponible sur la plateforme américaine HBO Max. Mais cette dernière a décidé de le retirer momentanément. Dans un communiqué publié par l'AFP, la plateforme se justifiait ainsi :

Autant en emporte le vent est le produit de son époque. Il dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la société américaine.

Ainsi, la plateforme ne pouvait pas accepter de « faire comme si ces préjugés n'avaient jamais existé ». Elle souhaitait donc remettre en ligne le film avec une contextualisation afin de replacer l’œuvre dans son époque. C'est dorénavant chose faite.

Autant en emporte le vent est de nouveau disponible sur HBO Max

Selon Variety, le film est de retour sur HBO Max depuis ce mercredi 25 juin 2020 avec l'ajout de deux nouvelles vidéos. La première est une vidéo de 4 minutes 26 secondes mettant en vedette l'animatrice de TCM Jacqueline Stewart. Cette dernière, spécialisée sur le septième art, explique que la représentation des noirs dans le film était déjà controversée en 1939. Elle souligne également que les acteurs noirs du film n'étaient pas conviés à la première du film à Atlanta et que Hattie McDaniel n'était pas autorisée à s’asseoir avec ses collègues de la distribution lors de la cérémonie des Oscars.

L'autre vidéo concerne une discussion d'une heure intitulée "L'héritage compliqué de Autant en emporte le vent". Cette émission a été enregistrée au TCM Classic Film Festival en avril 2019. Elle est animée par l'auteur et historien Donald Bogle. Ainsi, l'ajout de ces vidéos explicatives devrait permettre de calmer les ardeurs des détracteurs du film. En espérant que ce type de débat ne devienne pas la norme...