Awake : une bande-annonce pour le film SF de Netflix avec Gina Rodriguez

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Awake" un film de science-fiction dans lequel l'humanité se retrouve privée de sommeil. Dans ce film catastrophe la Gina Rodriguez ("Jane the Virgin") tentera de s'en sortir avec sa fille qui est la seule qui parvient à dormir. À découvrir sur Netflix le 9 juin.

Un drame humain dans un film de science-fiction

Après une catastrophe privant l'humanité de tous ses appareils électroniques et de son sommeil, le monde plonge soudain dans le chaos. Voici la première ligne du pitch d'Awake, drame de science-fiction réalisé par Mark Raso que proposera Netflix à ses abonnés. Dans ce film, on suivra plus particulièrement Jill (Gina Rodriguez), une ex-soldate qui vit avec sa fille. C'est justement cette dernière qui serait la clé pour ramener le monde comme avant.

Awake ©Netflix

La bande-annonce (en une d'article) a été dévoilée par la plateforme et on peut s'attendre à un film particulièrement tendu. Là où le réalisateur se montre intéressant, c'est qu'il reste centré sur l'humain en imaginant les conséquences d'une privation de sommeil généralisée. Ainsi, on voit que beaucoup deviendront fous et agressifs, quand une poignée cherchera une solution. De plus, le fait que seule la fille de Jill soit capable de dormir va également poser des questions. Comme on peut le voir, pour certains, il faudrait la sacrifier pour trouver un remède. Évidemment la vidéo se garde bien de nous dire quel sort lui sera réservé, mais on se doute que sa mère ne laissera pas ça arriver.

L'équipe derrière Awake

Avant Awake, Mark Raso s'était fait un peu remarquer avec Kodachrome, comédie dramatique centrée sur un père mourant et son fils. Le réalisateur reste donc dans des thématiques intimes pour son troisième long-métrage, qu'il développera au sein d'un univers de science-fiction. Pour porter son film, on retrouvera Gina Rodriguez. La comédienne est devenue célèbre avec la série Jane the Virgin. Au cinéma on a pu la voir dans Miss Bala ou encore Kajillionaire.

Du côté des rôles secondaires on notera les présences de Jennifer Jason Leigh et Barry Pepper. Et concernant la fille de Jill, il s'agit d'Ariana Greenblatt qu'on voit de plus en plus malgré son jeune âge. C'est en effet elle qui jouait Gamora enfant dans Avengers Infinity War. Et on l'a plus récemment vue dans Love and Monsters sur Netflix dans le rôle de Minnow.

Awake sera à découvrir sur Netflix le 9 juin prochain.