Babel sur Amazon Prime Video : Alejandro Gonzalez Inarritu a été poursuivi par la police japonaise

Aujourd’hui, grâce à « The Revenant » et « Birdman », Alejandro Gonzalez Inarritu est un cinéaste célèbre. Mais avant ces succès américains, le cinéaste a offert des films plus confidentiels, comme l’incroyable « Babel ».

Babel : encore un énorme succès de Alejandro Gonzalez Inarritu En 2006, Alejandro Gonzalez Inarritu vient conclure sa trilogie de destins croisés initiée en 2000 avec Amours chiennes puis 21 Grammes. Trois films sur le même concept qui racontent les vies entrecroisées de plusieurs protagonistes. Babel, comme les deux précédents films, est un chef-d’œuvre. Nommé à 6 reprises aux Oscars, le métrage a été récompensé par la statuette de la Meilleure musique pour Gustavo Santaolalla. Côté box-office, Babel a rapporté plus de 135 millions de dollars à travers le monde. Un résultat qui s’explique notamment grâce à la distribution impressionnante du film. Alejandro Gonzalez Inarritu s’est entouré de Brad Pitt, Cate Blanchett et Gael Garcia Bernal. Le reste du casting, notamment sur les passages au Mexique et au Japon, est non-professionnel. Pour la première fois de sa carrière, le cinéaste a décidé de faire appel à un casting d’amateurs. Une décision difficile à prendre : Travailler avec des non-acteurs a été un vrai challenge, mais cela a aussi rendu tout plus réel. Lorsque nous avons commencé le casting, je me suis rendu compte que les acteurs professionnels au Maroc ne ressemblaient pas à des habitants du désert, parce que leur peau était trop douce, leur look trop travaillé. Avec le recul, le cinéaste considère que c’était « la meilleure décision pour le film » ! Alejandro Gonzalez Inarritu poursuivi par la police japonaise Avec Babel, Alejandro Gonzalez Inarritu décide de poser ses caméras dans trois pays différents. Le tournage débute en 2005 au Maroc, puis se déplace au Mexique, avant de terminer sa course à Tokyo. Ces trois lieux ont joué un rôle important dans la vie du cinéaste. Le réalisateur est d’origine mexicaine, et a émigré aux Etats-Unis. A 17 ans, il part en voyage au Maroc, une destination qui le marque éternellement. Enfin, pour la promotion de 21 Grammes, Alejandro Gonzalez Inarritu s’est rendu au Japon, ce qui lui a donné envie de poser ses caméras dans cette région du monde. Mais le Japon a été un lieu compliqué où tourner. Même si Tokyo est la seule partie du tournage qui se déroule dans un lieu urbanisé, c’était également la plus complexe. Alejandro Gonzalez Inarritu raconte les nombreuses difficultés qu’il a rencontré pendant son tournage dans la capitale japonaise : Tokyo a été une expérience aussi merveilleuse qu'éprouvante. Les choses vont très lentement là-bas et il n'existe pas de commission du film pour vous aider. Il n'y a pas de permission pour tourner, il faut donc constamment échapper à la police. Il a fallu braver tout ça et travailler dans un esprit un peu guerilla, être prêts à improviser, à se déplacer vite... Ainsi, le réalisateur revient sur l’ambiance difficile de son tournage au Japon. Il faut dire que les pays asiatiques ne sont pas toujours enclins à accepter des tournages venus de l’étranger. L’artiste mexicain a donc bravé tous les interdits pour signer le dernier chapitre de son film qui se déroule au Japon en partie avec des acteurs non-professionnels. Babel est à retrouver sur Amazon Prime Video à partir du jeudi 15 octobre 2020.