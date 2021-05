Babysitting 2 sur Netflix : un troisième épisode est-il en préparation ?

Après le succès du premier opus, "Babysitting 2" fait encore mieux que son prédécesseur lors de sa sortie en 2015. De quoi donner envie à la bande de Philippe Lacheau de faire un troisième opus ? L’acteur et réalisateur a déjà donné des indices sur la question.

Babysitting 2 : succès confirmé pour Philippe Lacheau

Après avoir officié pendant plusieurs années sur le petit écran, notamment dans Le Grand Journal, Philippe Lacheau et ses acolytes amorcent leur transition vers le cinéma avec Babysitting. Le succès est au rendez-vous puisque le film réunit 2,3 millions de spectateurs dans les salles obscures.

Un an plus tard, la bande réitère l’exploit avec Babysitting 2, qui cumule 3,2 millions d’entrées en France. Toujours orchestrée par Philippe Lacheau et Nicolas Benamou, cette suite reprend la recette de son prédécesseur, en y ajoutant des changements notables. Après avoir retourné la maison de son patron à Saint-Germain-en-Laye, Franck s’envole pour le Brésil afin de rencontrer Jean-Pierre (Christian Clavier), le père de Sonia (Alice David).

Sam (Tarek Boudali), Alex (Julien Arruti), Estelle (Charlotte Gabris) et Ernest (Vincent Desagnat) sont évidemment de la partie. Dans l’avion, Franck annonce à ses amis qu’il compte demander Sonia en mariage. Mais à leur arrivée, la situation dérape, encore une fois.

Babysitting 2 © Universal Pictures

Censés profiter d’une balade touristique, Franck, Sam et Alex disparaissent avec Yolande, la grand-mère de Sonia. Dans son complexe hôtelier prétendument écoresponsable, Jean-Pierre met la main sur la caméra avec laquelle le groupe est parti et a enregistré toutes ses aventures.

La bande à Fifi mouille le maillot

Tourné à Itacaré, Babysitting 2 pousse donc le concept du premier opus encore plus loin. La destination paradisiaque dans laquelle Franck et ses amis débarquent devient vite infernale pour eux. Après avoir perdu son guide, le groupe se retrouve coincé dans une grotte, confronté à des insectes aussi imposants qu’envahissants, face à une panthère ou encore dans un avion en chute libre.

À l’image du périple des personnages, le tournage n’a pas toujours été de tout repos pour l’équipe du film. Si Franck est piqué par une très grosse araignée dans la comédie, Elisa Bachir Bey est quant à elle attaquée par une gigantesque guêpe. Prise de sueurs froides, l’interprète d’Erika a pu compter sur l’aide d’un chef d’une tribu. Ce dernier lui a aspiré le venin pour ne pas que la situation s’aggrave.

Les acteurs ont par ailleurs dû se familiariser au saut en parachute pour la fameuse séquence où ils sont contraints d'évacuer l’avion vidé de son carburant. Invité sur le plateau de C à vous en 2016, Philippe Lacheau raconte qu’ils ont dû faire une soixantaine de sauts de formation afin de ne pas s'en remettre à des cascadeurs pour la scène, bouclée en deux prises.

Le comédien, scénariste et réalisateur précise que les consignes de sécurité n’ont pas toujours été respectées, comme lorsqu'ils se sont jetés depuis le haut d’une falaise :

En termes d’assurances, je ne sais pas comment ils ont fait pour assurer le film. (…) Il devait y avoir un maximum de conditions de sécurité. Sauf qu’on arrive au Brésil et tout ne se passe pas comme prévu. Par exemple, à un moment on doit sauter d’une falaise de onze mètres. On devait être accrochés par des câbles. Sauf que le camion ne passait pas et on ne pouvait pas nous accrocher. Du coup, il faut sauter pour de vrai. (…) Il n’y avait pas le choix.

Vers un troisième épisode ?

Depuis Babysitting 2, la bande a entre autres travaillé sur Alibi.com et Nicky Larson et le parfum de Cupidon. De passage sur RTL en juin 2019, Philippe Lacheau revient sur la possibilité d’un troisième opus centré sur Franck, Sonia et leurs potes. Il déclare alors :

On aimerait beaucoup, mais on a du mal à l'écrire. Ce n'est pas évident, il y a un cahier des charges compliqué. (...) La difficulté est de surprendre tout en gardant les choses qui ont plu au public dans le numéro 1 et numéro 2.

Assurant avoir peur de faire le « Babysitting de trop », l’acteur ajoute :

Si on fait un numéro 3 et que tout le monde est déçu, on serait trop triste. On veut vraiment avoir une très bonne idée pour le faire. On cherche, on travaille dessus, on a quelques pistes.

Si rien n’est exclu, les spectateurs retrouveront d’abord le groupe dans Super-héros malgré lui. La sortie est pour le moment fixée au 20 octobre 2021.