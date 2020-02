Bad Education : un teaser pour le film HBO avec Hugh Jackman

Vous avez aimé ? Partagez :

HBO vient de dévoiler des images de son film « Bad Education », inspiré d’une histoire vraie. Hugh Jackman y interprète le directeur de différentes écoles d’un district de Long Island impliqué dans un scandale de détournements de fonds.

Une courte bande-annonce (à voir ci-dessus) vient d’être mise en ligne par HBO pour annoncer l’arrivée prochaine de Bad Education sur la chaîne. Inspirée d’une histoire vraie, l’intrigue se déroule dans un district de Long Island, à New York, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Elle suit deux directeurs d’écoles, Frank Tassone (Jackman) et Pam Gluckin (interprétée par Allison Janney), qui règnent sur les écoles du secteur de Roslyn, populaires. Tassone est même très apprécié des élèves et de leurs parents.

Mais un élève, apprenti journaliste, va découvrir un schéma de détournements de fonds dans le district contrôlé par les deux principaux protagonistes de l’histoire, après que l’assistant du directeur a fait une erreur dévoilant la pratique illégale s’étendant sur une dizaine d’années. À cause de la menace que représenterait cette révélation si elle venait à être rendue publique pour tout ce qu’ils ont construit avec Gluckin, Tassone va alors s’employer à maintenir l’ordre et le secret dans ses écoles, par n’importe quel moyen.

Les premières images montrent bien le changement de statut de Tassone, qui passe d’un directeur très populaire pour qui tout semble aller pour le mieux à un homme à l’intégrité soudainement mise en doute. On y découvre aussi le personnage de Gluckin, qui va alors compter sur lui pour régler le problème, augmentant la pression subie par le directeur.

Une distribution solide au service d’une histoire vraie

Du côté du casting, en-dehors de Jackman et Janney, oscarisée en 2018 pour son rôle dans Moi, Tonya, on pourra voir Ray Romano prêter ses traits à Bob Spicer, le président du conseil scolaire de Roslyn. Le reste de la distribution inclura notamment Geraldine Viswanathan, vue dans Contrôle parental, et Alex Wolff, qui a notamment été à l’affiche de Jumanji : Bienvenue dans la jungle et sa suite, Jumanji : Next Level.

Le film est réalisé par Cory Finley, à qui l’on doit Pur-sang, un thriller porté par Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy et Anton Yelchin. Et il est écrit par Mike Makowsky, un scénariste qui était lui-même élève à Roslyn quand Tassone a été arrêté, en 2004. Il s’est appuyé sur un article du New York Magazine écrit par Robert Kolker, et intitulé « The Bad Superintendent » (« Le mauvais directeur ») pour écrire son scénario.

Il sortira le 25 avril prochain sur HBO. En France, nous devrions pouvoir le découvrir sur OCS.