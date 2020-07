Balle perdue : le film Netflix connaît un gros succès à l'international

Netflix vient d’annoncer que le film de Guillaume Pierret, "Balle perdue", a réalisé de gros scores d’audience dans le monde depuis sa sortie le 19 juin dernier. Le film est porté par un casting français solide.

Balle perdue, le Fast & Furious made in France

Balle perdue a été annoncé à sa sortie comme le Fast & Furious français de par son intrigue, qui fait la part belle aux cascades. On y suit Lino, un petit génie de la mécanique réputé pour la construction de ses voitures-bélier. Un jour, il se fait arrêter pour un braquage qui tourne mal. Lino se voit alors proposer un marché pour éviter la prison, après avoir été repéré par le chef d’une unité de flics de choc. Après 9 mois, le mécanicien a largement fait ses preuves dans son nouveau rôle. Mais il se retrouve soudain accusé à tort de meurtre. Il n’a alors d’autre choix que de retrouver l’unique preuve de son innocence : la balle du crime, coincée dans une voiture disparue.

Balle perdue bénéficie d’un bon casting, à l’instar de sa tête d’affiche, Alban Lenoir, qui a aussi participé au scénario du film. On peut y voir Nicolas Duvauchelle, qui joue Areski, Ramzy Bédia dans le rôle de Charas, Stéfi Celma dans celui de Julia, Rod Paradot, qui incarne Quentin, ou encore Sébastien Lalanne, qui prête ses traits à Marco.

Les utilisateurs Netflix à travers le monde séduits par Balle perdue

Depuis la sortie de Balle perdue, il y a un peu plus d’un mois, le film Netflix s’est très bien exporté à l’international. La plateforme de streaming vient ainsi de révéler via la version française de son compte Twitter qu’il a attiré plus de 37 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ce résultat est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit du premier film de son réalisateur, Guillaume Pierret.

Balle perdue aura-t-il droit à une suite ?

Même si rien d’officiel n’a encore été annoncé à ce sujet, au vu du succès public du premier film, il ne serait pas étonnant de voir Netflix lancer une suite à Balle perdue. On pourrait y retrouver les mêmes personnages au centre de situations toujours prétextes à des cascades spectaculaires, et on peut aussi imaginer que Guillaume Pierret aurait de bonnes chances d’être de nouveau sollicité pour le mettre en boîte.

Alban Lenoir a d’ailleurs récemment révélé que le casting et le réalisateur étaient partants pour une suite sur le compte Twitter de Netflix France. De là à envisager une franchise à la manière de l’américaine à laquelle le film est comparé, il n’y a qu’un pas. Mais il faudra sans doute pour cela que la potentielle suite connaisse aussi le succès. On ne serait pas surpris que Netflix communique bientôt sur le sujet.