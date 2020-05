Balle perdue : un teaser explosif dévoilé par Netflix

La plateforme Netflix vient de dévoiler la date de sortie et la première bande-annonce de « Balle Perdue », un thriller d'action mis en scène par Guillaume Pierret. Des premières images explosives qui promettent un divertissement musclé.

Après La Terre et le Sang, la plateforme Netflix continue sa production de thrillers d'action français. Le géant du streaming vient de partager le premier teaser de Balle perdue, dont les premières images sont très impressionnantes.

Rendez-vous le 19 juin pour Balle perdue

Ces premières images ne dévoilent pratiquement rien. Elles se contentent d'annoncer la couleur : un film d'action musclé sans concession. 20 secondes qui proposent notamment une photographie léchée, quelques séquences impressionnantes et certains membres du casting. Apparaissent notamment Alban Lenoir et Nicolas Duvauchelle , les deux têtes d'affiche de l'intrigue.

Le reste du casting se compose notamment de Ramzy Bedia, Stéfi Celma et de Pascale Arbillot. À noté également la présence de Rod Paradot, la révélation de La Tête Haute, qui est ici méconnaissable. C'est lui qui apparaît sur le siège passager à côté d'Alban Lenoir dans les premières secondes de la vidéo.

Balle perdue est mis en scène par Guillaume Pierret qui signe ici sa toute première réalisation. Il a lui-même écrit le scénario de ce film d'action. Un cinéaste qui va donc faire ses preuves directement sur Netflix.

On ne sait pas encore grand chose du métrage si ce n'est qu'il suit un génie de la mécanique qui est recruté par les forces de police pour neutraliser un go fast. Il se retrouve alors accusé d'un meurtre et a 24h pour apporter la preuve de son innocence. Le film est à retrouver le 19 juin prochain sur la plateforme de streaming Netflix.