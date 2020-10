Bande de filles sur Netflix : pourquoi Céline Sciamma voulait absolument Rihanna pour une scène devenue culte ?

« Bande de filles » a marqué un cap dans la manière dont Céline Sciamma aborde la mise en scène. Pour construire son récit d’émancipation féminine, la cinéaste a multiplié les effets et a eu recours à de nombreux artifices. Au cours d’une scène de relâchement total, l’héroïne et ses amies se lancent par exemple dans un playback chorégraphié du tube « Diamonds ». La réalisatrice n’a eu d’autre choix que de convaincre Rihanna pour utiliser le morceau.

Bande de filles : un regard intime sur l’adolescence

Troisième long-métrage de Céline Sciamma, Bande de filles dévoile un nouveau regard de la cinéaste sur l’adolescence après Naissance des pieuvres. Si l’amitié et le groupe sont bien au cœur du film, il est avant tout porté par une héroïne, Marieme, une jeune fille de seize ans qui vit avec ses deux petites sœurs, sa mère et son grand frère dans la cité de La Noue, en Seine-Saint-Denis.

Réservée, elle ose à peine aborder Ismaël, un ami de son frère duquel elle est secrètement amoureuse. Lorsque Lady, Adiatou et Fily lui proposent une virée sur Paris, Marieme commence par refuser. Elle finit par accepter quand elle voit ces trois filles, respectées dans son quartier, plaisanter avec la bande d’Ismaël. Une complicité voit rapidement le jour entre l’adolescente et le trio, tandis que sa situation scolaire se complique. Sa conseillère d’orientation lui conseille de s’inscrire en CAP mais Marieme refuse. Alors qu’elle sèche de plus en plus les cours, l’héroïne fait malgré tout croire à sa mère qu’elle s’apprête à passer en seconde générale.

Une œuvre moderne

Marieme traverse de nombreux états dans le long-métrage, de la découverte à la désillusion en passant par la perte totale de repères, qu’il vaut mieux taire pour ne pas gâcher un premier visionnage. Avant le sublime Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma se revendiquait déjà dans la lignée des œuvres de Jane Austen et Jane Campion. Mais contrairement à son film d’époque où l’esthétique classique prend tout son sens, Bande de filles déploie une modernité rare avec une grâce qui l’est tout autant. La réalisatrice rappelle tout d’abord que la banlieue est un cadre de récits romanesques comme les autres, où l’on peut retrouver les mêmes préoccupations que dans la campagne bourgeoise anglaise du XIXe siècle, n’en déplaise aux reportages Enquête d’action.

Traveling mémorable en bas de l’Arche de la Défense, jeux de lumières, narration scindée en plusieurs actes, séquences ultra chorégraphiées… Bande de filles est le film de Céline Sciamma où les effets de mise en scène sont le plus appuyés. Interrogée par Le Figaro en 2014, la cinéaste déclarait à propos de son ambition sur ce projet :

J'avais envie d'aller plus loin dans le spectaculaire. J'ai essayé de mettre plusieurs séquences avec des vrais enjeux de mise en scène, il y a le football américain, la scène avec Diamonds de Rihanna et les bastons… J'ai aussi tourné en scope pour la première fois, j'ai utilisé une steadycam pour la première fois. Il y avait un vrai challenge.

Rihanna ou rien

Au cours de l’un des moments les plus marquants du film, Marieme, Lady, Adiatou et Fily réservent une chambre d’hôtel pour une soirée. Loin de la pression que Marieme subit au quotidien, qu’elle vienne de son cocon familial ou de l’extérieur, les quatre amies fument et boivent un peu, avant de se lancer dans une interprétation du tube Diamonds de Rihanna. Un titre que Céline Sciamma tenait absolument à intégrer au long-métrage, estimant qu’il symbolise parfaitement la période et les personnages dont il traite. Mais pour que la séquence existe, la réalisatrice a dû recevoir l’aval de la star. Durant la promotion, elle avait d’ailleurs expliqué :

C’est l’artiste que j’associe à cette jeunesse et à une époque. Mais avoir les droits a été difficile : il a fallu montrer la scène à Rihanna et ses équipes pour les obtenir.

La chanteuse a visiblement été conquise par le playback des comédiennes Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh et Mariétou Touré. Quant à la scène en question, il s’agit pour beaucoup d’un moment culte.