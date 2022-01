Batgirl : une première photo officielle de la super-héroïne

À l'image de ce que fait le MCU sur Disney+, l'univers DC va également se décliner sur le petit écran grâce au service HBO Max. On pourra notamment y retrouver dessus le long-métrage "Batgirl" réalisé par le tandem derrière "Bad Boys for Life". La super-héroïne se présente dans une toute première image officielle.

Batgirl : un film DC prévu sur HBO Max

Peacemaker, une série dérivée de The Batman, une nouvelle version de Green Lantern, une adaptation de la Justice League Dark ainsi que d'autres projets made in DC sont programmés pour atterrir sur HBO Max. Warner se sert tout logiquement de sa plateforme pour profiter d'une aussi belle marque. On peut aussi citer le long-métrage Batgirl, qui passera par la case petit écran.

Plusieurs versions de la super-héroïne ont existé dans les comics et c'est de Barbara Gordon qu'il sera question ici. La fille du commissaire Gordon se lance à son tour dans la lutte contre le crime. Derrière la caméra, on retrouve le tandem formé par Adil El Arbi et Bilall Fallah qui s'est signalé avec Bad Boys for Life. Les deux réalisateurs belges commencent à faire leur trou à Hollywood et on a forcément de la curiosité à l'égard de leur passage chez DC. Pour l'heure, rien n'est dévoilé officiellement sur le contenu du scénario mais quelques indices nous mettent la puce à l'oreille.

Batgirl ©HBO Max

Un gros élément vient d'ailleurs dernièrement d'être révélé par la presse américaine : Michael Keaton renfilera le costume de Batman pour l'occasion. L'acteur sera également présent dans The Flash grâce à la magie du multivers. Pour compléter le casting, J.K. Simmons reprendra le rôle du commissaire Gordon et Brendan Fraser incarnera le méchant Firefly. Au rayon des rumeurs, il se dit que Robin pourrait enfin débarquer et que Black Canary aurait une place dans le film.

Découvrez l'héroïne dans son costume sur une première image

Le rôle principal de Batgirl sera tenu par Leslie Grace et c'est justement elle qui vient de dévoiler la première image officielle de la justicière !

Le cliché s'accompagne d'une légende qui cite l'arc Batgirl : Year One. Une indication claire de la direction prise par le film. Notons que les comics mettent en scène Firefly, ainsi que Batman et Robin. Bien entendu, on n'attend pas forcément une adaptation fidèle mais tout indique désormais qu'il s'agit du matériel principal sur lequel l'équipe s'est appuyée.

Le tournage est actuellement en cours, avec des photos volées qui tombent régulièrement, et une sortie devrait intervenir sur HBO Max en 2022. Aucune date n'est posée pour le moment. La sortie française reste entourée d'incertitude car le service n'est pas accessible chez nous.