Batman - Un long Halloween : le film d'animation dévoile sa bande-annonce

Le comic culte Batman « Un long Halloween » va être adapté en film d’animation. Le projet, qui sera diffusé en deux parties, vient de dévoiler sa bande-annonce, ultra convaincante !

Un long Halloween : un comic emblématique

Publié entre 1996 et 1997, Un long Halloween est l’un des récits les plus réputés de toute l’histoire des comics Batman. Ecrit par Jeph Loeb et dessiné par Tim Sale, ce roman graphique raconte une nouvelle aventure du Chevalier Noir. Le justicier enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des jours de fêtes (Noël, Pâques, Halloween, Jour de l'an, etc...). Travaillant, comme souvent avec Harvey Dent et le commissaire Gordon, le héros s’engage dans une course contre le calendrier, qui entraîne la mort de nombreuses victimes innocentes. Le célèbre détective se retrouve donc embarqué dans une histoire sordide qui implique évidemment son pire ennemi : le Joker.

Une adaptation qui promet d’être passionnante

Tandis que The Batman, réalisé par Matt Reeves, devrait normalement s’inspirer de cette histoire, DC et Warner viennent de dévoiler la bande-annonce d’une adaptation animée basée sur Un long Halloween. En effet, la firme vient de produire un film d’animation en deux parties basé sur les comics iconiques. Attendu le 23 juin prochain en vidéo en France, ce premier chapitre dévoile son teaser ultra efficace. Tandis que le style d’animation rappelle parfois des séries modernes comme Archer, le ton semble suffisamment sombre et mature pour coller aux pages papiers. La fidélité semble en tout cas être au rendez-vous.

Batman - The Long Halloween ©DC Comics

La deuxième partie est attendue à l’automne prochain. Cette dernière devrait être encore plus violente que la première puisqu’elle est déjà annoncée pour recevoir une classification R (déconseillé aux moins de 17 ans aux Etats-Unis). La première devra se contenter d’une classification PG-13. Côté casting vocal, Jensen Ackles incarnera Batman, Naya Rivera (décédée tragiquement en juillet 2020) sera Catwoman et Josh Duhamel interprétera Harvey Dent. Côté réalisation c'est Chris Palmer qui se concentre sur la mise en scène. Le cinéaste s'était notamment déjà occupé d'une autre adaptation de l'univers DC Comics : Superman : Man of Tomorrow. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce explosive de Batman – Un long Halloween (en une d'article).