Beckett sur Netflix : c’est quoi ce thriller avec John David Washington ?

Au cœur d’une machination infernale, John David Washington se retrouve poursuivi aux quatre coins de la Grèce dans "Beckett". Un thriller paranoïaque dans la lignée de classiques du genre, où le héros n’a pas une seule minute de répit.

Réalisateur de deuxième équipe sur plusieurs films de Luca Guadagnino, parmi lesquels Call Me by Your Name et Suspiria, Ferdinando Cito Filomarino signe son deuxième long-métrage avec Beckett, après Antonia. Un thriller qui démarre comme une histoire d’amour classique entre le personnage titre, interprété par John David Washington, et April, incarnée par Alicia Vikander. Les deux tourtereaux profitent d’un séjour en Grèce qui vire au cauchemar.

Alors que Beckett s’assoupit quelques secondes au volant, le couple est victime d’un terrible accident de voiture. April n’en ressort pas vivante. Son compagnon est admis dans l’hôpital le plus proche. Après le drame, le jeune homme revient sur le lieu où la chute de son véhicule s’est terminée. Il se fait alors tirer dessus par des policiers corrompus, qui le prennent en chasse.

Débute un dangereux périple pour Beckett, qui le mène jusqu’à Athènes. L’Américain découvre progressivement qu’il s’est retrouvé malgré lui au cœur d’un complot politique. Il comprend qu’il ne peut se fier aux autorités, à commencer par les agents de son pays déployés sur place.

Boyd Holbrook et Vicky Krieps complètent la distribution de ce suspense paranoïaque où le héros n’a pas une minute de répit.

Quand un quidam devient fugitif…

Après une course contre la montre repoussant les limites du temps dans Tenet, John David Washington effectue un sprint effréné dans Beckett. Son personnage est sans cesse malmené, pris au piège dans une machination infernale. Un protagoniste qui n’est pas sans rappeler ceux de thrillers emblématiques des années 70 comme A cause d’un assassinat, Les Trois jours du Condor ou encore La Sanction. Mais selon Ferdinando Cito Filomarino, Beckett est plus faillible que les héros joués par Robert Redford ou Clint Eastwood. Interrogé par le site Discussing Film, le réalisateur explique :

La différence avec le type de personnages que les deux ont joué, c’est qu’on a toujours l’impression que d’une manière ou d’une autre, les personnages de Clint Eastwood ou Robert Redford vont s’en sortir, parce qu’ils sont tellement cool et intelligents. (…) Ca ne veut pas dire que Beckett n’est pas cool ou intelligent, mais le but était de le rendre un peu plus réel, que l’on puisse s’identifier un peu plus à lui.

En cela, Beckett ressemble donc davantage au Marathon Man, lui aussi en fuite permanente, interprété par Dustin Hoffman dans le film de John Schlesinger. Les deux personnages partagent d’ailleurs une véritable capacité à encaisser la douleur.

Le quidam devenu fugitif campé par John David Washington chute, prend des coups et sa souffrance est constamment perceptible dans les scènes d’action. Harassé et traumatisé, il ne renonce cependant jamais à sa quête de survie, puis de vérité. A travers des mouvements lourds ainsi que des regards exténués et perdus, le comédien livre une performance impressionnante. Une prestation qui renforce la tension grandissante de Beckett, où le sort du héros est effectivement impossible à deviner.

Beckett est à découvrir sur Netflix à partir du 13 août 2021.