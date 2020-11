Big Mouth : une bande-annonce pour la saison 4 de la série Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de la saison 4 de "Big Mouth". Le show animé sans tabou reviendra dès le 4 décembre 2020 pour 10 nouveaux épisodes.

Big Mouth : l'éveil des sens

Big Mouth est une série animée diffusée sur Netflix depuis 2017. Elle a été créée par Jennifer Flackett, Mark Levin, Andy Goldberg et Nick Kroll. Ce dernier s'est inspiré de ses souvenirs d'adolescent pour en écrire les épisodes.

On y suit un groupe de jeunes Américains qui doivent faire face aux changements physiques et psychologiques qui vont avec cette période charnière entre l'enfance et l'âge adulte. La série s'amuse à matérialiser chaque nouveau sentiment par une espèce de monstre bien réel aux yeux des chamboulés qui vient donner son avis et leur parler. C'est comme ça que l'on a pu rencontrer, dès la première saison, l'Hormone Monster.

Le show fait de la place à tous les sujets sans tabou, n'hésitant pas à aller vers des thèmes rarement évoqués aussi librement. On y parle, entre autres, masturbation, éjaculation, premières règles, ou visionnage de pornographie.

Sous ses airs un peu foutraques et sans filet, Big Mouth veut en effet se placer au plus près de ce qu'est la définition de l'adolescence. Elle interroge donc autant qu'elle fait rire quand on est témoin de la naissance de la sexualité et de la réaction de ces jeunes encore fragiles face à cet éveil.

Nick Kroll prête sa voix au personnage de Nick. Il est bien entouré puisque les autres protagonistes sont joués par John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas, Jenny Slate, Fred Armisen, Jordan Peele, et Maya Rudolph.