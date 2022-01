BigBug : le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet se dévoile dans une bande-annonce endiablée

C'est sur Netflix qu'on pourra découvrir le nouveau long-métrage de Jean-Pierre Jeunet, intitulé "BigBug" et porté par un casting séduisant. Une comédie futuriste et satirique où humains et robots d'intérieur s'affronteront, et qui se dévoile dans une bande-annonce réjouissante.

La nouvelle comédie de Jean-Pierre Jeunet se montre

Jean-Pierre Jeunet, réalisateur français qui a offert des films inoubliables comme Delicatessen, Alien, la résurrection et surtout Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, sera bientôt de retour avec un nouveau long-métrage, neuf ans après L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet. Intitulé BigBug, ce film distribué par Netflix prend la forme d'une comédie futuriste et satirique où les robots ont pris le pouvoir.

BigBug ©Netflix

En 2045, les résidents d’une maison possèdent tous des robots d’intérieur. Mais une révolte d'androïdes éclate à l’extérieur. Les robots d'intérieur décident d'enfermer les humains pour les protéger...

Intégralement en huis clos, c'est donc à l'intérieur d'une maison qu'on pourra voir dans cette comédie des résidents humains aux prises avec leurs robots. La bande-annonce, récemment dévoilée, montre que Jean-Pierre Jeunet n'a ainsi pas perdu son attrait pour l'explosion de couleurs et son goût pour la comédie qui tire vite vers l'horreur. Et comme il en a l'habitude, il a une fois de plus rassemblé un casting de haut vol.

Humains contre robots dans BigBug

Si la trame principale du film n'a rien d'original, on fait confiance au réalisateur et à ses acteurs pour la sublimer. Le casting se compose notamment de l'actrice tout-terrain Isabelle Nanty, des talentueux et trop rares Claude Perron et François Levantal, mais aussi de Youssef Hajdi, Alban Lenoir, Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt et Claire Chust. On peut déjà remarquer que BigBug s'avance dans un champ ouvert notamment par la série d'anthologie Black Mirror, et s'y inscrit donc avec la volonté d'offrir une satire sur notre modernité, le développement de l'intelligence artificielle et la robotique "domestique".

BigBug sera à découvrir sur Netflix le 11 février.