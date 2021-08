Blood Red Sky : le film Netflix avec Dominic Purcell fait un carton

Une vampire contre des terroristes dans un avion en plein vol et c'est le bain de sang assuré. "Blood Red Sky" est devenu un carton depuis sa mise en ligne à la fin du mois dernier. Les audiences viennent de tomber et le film peut être qualifié de succès.

Une vampire en colère

Blood Red Sky est l'un des derniers cartons de Netflix. Le film est arrivé le 23 juillet sur la plateforme au logo rouge et s'est fait remarquer sans qu'on s'y attende. Le scénario se déroule dans un avion en partance pour New York. À bord, Nadja (Peri Baumeister) embarque avec son fils, Elias (Carl Anton Koch). En plein vol, des terroristes font irruption et veulent détourner l'appareil. La mère va se retrouver à affronter cette menace dans le ciel en laissant ressortir son côté obscur. Ce que les méchants ignoraient avant de se lancer dans leur entreprise est qu'une vampire allait s'opposer à eux.

Blood Red Sky débute avec un postulat de thriller/film d'action puis dérive complètement vers le fantastique/l'horreur avec du sang et quelques scènes violentes. Les suiveurs de Prison Break à l'époque auront la surprise de voir Dominic Purcell au casting dans un rôle d'antagoniste.

Blood Red Sky ©Netflix

Blood Red Sky cartonne dans le monde

Le long-métrage réalisé par Peter Thorwarth n'était pas attendu avant sa sortie et on a pu constater un grand engouement de la part des abonnés de Netflix. Cette réaction n'étonne plus car des nombreux autres films sortis de nulle part ont eu le droit à une surprenante heure de gloire. En l'espace de 28 jours, on s'approche du palier des 50 millions de vues à travers le monde. Il devrait être dépassé, d'après les estimations, durant la semaine prochaine. Comme toujours, on rappelle qu'une vue est comptée à partir du moment où un utilisateur regarde seulement deux minutes. Or, Deadline souligne que 90% des concernés sont restés jusqu'à la fin du film. Une nuance qui donne plus de sens aux audiences et prouve que le public a aimé la proposition.

Blood Red Sky va devenir le contenu original allemand le plus populaire de la plateforme, en passant devant Dark et Barbares. Si le titre ne figure plus dans le top 10 en France, il y a été un temps. Plus généralement, il a réussi à se faire une place dans celui de 93 pays et a même pu toucher la première place dans 57 pays, y compris aux États-Unis. Avec 50 millions, nous sommes cependant encore loin du 10ème plus gros succès de Netflix (Un papa hors pair) et ses 74 millions. La performance reste notable tout de même et n'a pas manqué de réjouir le réalisateur :