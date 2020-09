Books of Blood : un teaser sanglant pour le film d'horreur adapté de Clive Barker

Hulu a dévoilé un teaser de son prochain film d'horreur intitulé "Books of Blood", une adaptation des romans de l'écrivain Clive Barker. Un long-métrage à découvrir le 7 octobre.

Books of blood : 3 destins liés

Books of Blood est un film de Brannon Braga adapté de l'oeuvre littéraire de Clive Barker.

On y suit Mary (Anna Friel), une psychologue brillante qui a acquis une renommée mondiale en tant que sceptique démystifiant les théories et les croyances non fondées sur la science. Forte de l'extérieur, elle lutte intérieurement après la perte de son fils de 7 ans, mort d'une leucémie. Son monde est chamboulé quand Simon (Rafi Gavron), le nouvel homme dans sa vie, la convainc qu'il peut parler aux défunts.

Ailleurs, Jenna (Britt Robertson), une fille hypersensible, souffre de "misophonie", un trouble psychique caractérisé par une aversion pour certains bruits. La jeune femme part pour Los Angeles lorsqu'elle apprend que sa mère est sur le point de la renvoyer à la "Ferme".

Enfin, Bennett (Yul Vazquez), un tueur professionnel, a une drôle de conversation avec sa dernière cible. Elle lui parle d'un livre inestimable qui lui permettra, à lui et à sa femme, de prendre leur retraite. Un obstacle se dresse néanmoins entre l'homme et les pages. La recherche de cet ouvrage sera en effet parsemée de rencontres avec des menaces surnaturelles.

Ses trois histoires vont se court-circuiter dans des circonstances inattendues.

Le casting est complété par Patrick Schwarzenegger, Cory Lee, Andy McQueen, Etienne Kellici, Saad Siddiqui, Seamus Patterson et Sean Skerry.

Sang regrets

Ce court teaser donne quelques informations sur ce qui nous attend dans le long-métrage. Nous retrouvons Mary sur une scène de crime où les murs sont recouverts d'inscriptions faites avec du sang. On peut lire "Je ne dors pas, maman.". En voix off, la psychologue prononce une phrase qui sonne comme le thème du film : Tous les morts ont des histoires. On découvre ensuite Jenna, qui se protège des bruits extérieurs en dormant avec un gros casque sur les oreilles. Pourtant, quelque chose la réveille au milieu de la nuit. Bennet, lui, découvre un homme à genoux dans une église en désordre. Puis les choses s’accélèrent. Une voiture se jette d'une falaise. Un dos aux multiples scarifications se dévoile. Une aiguille s'approche dangereusement des yeux de Jenna.

Le trailer de Books of Blood ne dure que 14 secondes, mais elles sont bien remplies ! Et la dernière image ne manquera pas de faire frémir un bon nombre d'entre nous.

Books of Blood : du sang sur les pages

Le film est en effet tiré d'une anthologie d'horreur composée de six livres publiés entre 1984 et 1985. A sa sortie, les critiques sont élogieuses et le succès public au rendez-vous. Comble de la reconnaissance, le roi du genre, Stephen King en personne, voit alors en l'auteur le futur de l'horreur ! Et si King est le roi, Clive Barker est sans aucun doute le prince.

Connu sous nos latitudes sous le nom Les Livres de sang, certaines histoires de la collection ont déjà été adaptées pour le grand et le petit écran. The Forbidden se fait une réputation sous le nom de Candyman, qui a connu plusieurs adaptations, dont une nouvelle à sortir prochainement. Le chapitre intitulé Midnight meat train a marqué les esprits au cinéma avec la réinterprétation qu'en a fait Ryûhei Kitamura, avec Bradley Cooper, Vinnie Jones et Leslie Bibb.

L'écrivain britannique signa enfin lui-même, en tant que réalisateur, l'adaptation de son roman Hellraiser - Le Pacte, seulement un an après sa sortie en librairie. Il crée alors une des plus grandes icônes du cinéma d'horreur : le très épineux Pinhead.

Il repartira derrière la caméra pour adapter deux autres de ses romans : Cabal et Le Maîtres des illusions.

Books of Blood sera disponible en streaming le mercredi 7 octobre sur Hulu.