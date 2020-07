Brutus Vs César : le film de Kheiron sortira sur Amazon, découvrez la bande-annonce

Comme beaucoup d'autres films, « Brutus VS Cesar », la prochaine comédie de Kheiron, est également annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Le film qui devait sortir cet été en salles devra se contenter d'une sortie sur Amazon Prime Vidéo le 18 septembre prochain.

Kheiron : un réalisateur qui s'affirme

Né en 1982 à Téhéran, Kheiron rejoint la France en 1984 avec ses parents. Dès l'âge de 15 ans il devient animateur. Très rapidement il choisit de devenir humoriste et monte son premier spectacle improvisé qui lui permet d'intégrer le Jamel Comedy Club en 2006. Il se sert de cette expérience pour ses deux autres spectacles sortis en 2007 et 2012.

Parallèlement, il entame une carrière devant l'écran grâce à la série Bref, jouant l'ami obsédé de Kyan Khojandi. Après un passage dans Les Gamins, il réalise son premier film en 2015 à travers lequel il raconte le destin de ses parents qui ont fuit l'Iran pour s'installer dans une cité parisienne. Nous trois ou rien reçoit un accueil chaleureux, et est nommé aux César. Face à ce succès, Kheiron rempile comme réalisateur en 2018 avec la comédie Mauvaises Herbes. Porté entres autres par Catherine Deneuve et André Dussollier, le film et encore un succès. Sa prochaine comédie, Brutus VS Cesar est donc très attendue par son public.

Brutus VS César : une sortie directement sur Amazon

Pour son troisième film, Kheiron décide de proposer une relecture de la tyrannie de César pendant son règne romain. Il va notamment dériver le complot de Brutus et Cassius à l'encontre de l'empereur. Pour cette comédie produite par Orange Studios et UGC Distribution, Kheiron s'entoure d'un casting quatre étoile. Outre la présence du réalisateur dans le rôle de Brutus le reste du casting se compose notamment de Thierry Lhermitte, de Gérard Darmon, de Ramzy Bedia dans la peau de César, de Pierre Richard, et des humoristes Artus et Issa Doumbia. Initialement, Brutus VS César devait sortir dans les salles de cinéma au mois d'août. Mais la production a préféré se raviser face à la pandémie de Covid-19 qui menace de nouveau la France. C'est donc Amazon Prime Video qui distribuera le film. Brutus VS César sera disponible dès le 18 septembre prochain sur Amazon Prime Video. En attendant on vous laisse avec la bande-annonce de Brutus VS César disponible en une de l'article.