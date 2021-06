Ça sur Netflix : cette scène du roman a choqué les lecteurs

Réalisée par Andrés Muschietti, "Ça" est une adaptation réussie. Sa sortie a remis en lumière une scène particulièrement choquante présente dans le roman original de Stephen King.

Le film d'horreur américain Ça est l'adaptation cinématographique du roman de Stephen King publié en 1986, réalisée par Andrés Muschietti. Sorti en 2017, ce premier volet relate l'enfance des personnages dans la petite ville de Derry. À sa sortie, le film remporte un véritable succès (voir notre critique), obtenant même la validation de Stephen King. Un autre succès commercial et un pari gagnant pour le réalisateur du film d'horreur Mama. Avec 701 millions de dollars de recettes mondiales, Ça est le film d'horreur le plus lucratif de tous les temps.

Le club des ratés

Rejetés et persécutés par leurs camarades de classe, sept enfants finissent par se regrouper et former "le club des ratés". Ensemble, ils vont devoir faire face au clown le plus tristement célèbre de l'histoire. Tous les 27 ans, dans la ville du Maine, le prédateur Grippe-Sou émerge des égouts pour se nourrir de la peur des enfants. Un cycle meurtrier que le groupe d'enfants téméraires décide de briser suite à la disparition du petit frère de l'un d'eux.

Une scène polémique

Bien que le film ait rencontré un véritable succès, sa mise en lumière a fait ressurgir une vieille polémique ! Stephen King parle d'un film allant au-delà de ses attentes. Les amateurs du roman, eux, semblent plus enclins à la critique puisqu'ils ont surtout remarqué l'absence d'une scène qui figurait dans le roman original.

Ça ©Warner

Le livre de Stephen King comprend de nombreuses scènes choquantes et violentes. Mais il y en a une, en particulier, qui a fait réagir les lecteurs. Le passage en question se déroule dans les égouts de Derry, juste après un premier affrontement entre le club des ratés et Grippe-Sou. L'écrivain y décrit une orgie entre tous les adolescents. La production a décidé de ne pas adapter ce passage dans le film mais cela a tout de même fait ressurgir le débat. Pas de quoi secouer Stephen King cela dit. Interrogé par le site Vulture, le célèbre romancier ne s'est pas privé de clore le débat, avec un brun de sarcasme :

Je me conterais de dire que je suis fasciné de voir la quantité de commentaires générée par cette unique scène de sexe et leur absence concernant les multiples meurtres d’enfants. Cela doit bien signifier quelque chose, mais je ne suis pas sûr de savoir quoi.

Le deuxième volet du film est sorti en 2019.