Canal+ passe en clair pour tout le monde pendant la crise du Coronavirus

La pandémie que nous traversons en ce moment force beaucoup de monde à rester à la maison. Pour essayer de divertir les gens, Maxime Saada, président du groupe Canal+ annonce que les chaînes, habituellement payantes, seront accessibles à tout le monde pendant cette période.

Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement français a décidé de restreindre la liberté du peuple et cela passe par une minimisation des déplacements. Le message est clair : restez chez vous ! Il faut donc bien trouver des moyens pour s'occuper et la télévision sera un outil primordiale pour se divertir, s'informer et essayer de tuer le temps. Les plateformes de SVOD vont connaître un afflux massif. On imagine que tout le monde va se ruer sur les films et les séries. Ce qui, si on tente de voir le bon côte de la situation, permet de rattraper son retard ou de découvrir des oeuvres. Canal+ tente aussi de son côté de faire sa part et le président du groupe, Maxime Saada, a annoncé quelque chose qu'on ne peut que saluer !

Canal+ pour tous

Peu importe chez quel opérateur vous êtes, les chaînes Canal+ sont désormais à votre disposition gratuitement. Aucune manipulation particulière est à effectuer, il suffit simplement de se rendre sur une des chaînes et vous vous rendrez compte qu'elle est en clair. On ne parle pas de MyCanal ou du service de VOD, mais bien évidemment que du direct. Un geste qui va faire des heureux et qui permettra d'avoir accès à plusieurs programmes intéressants. Canal+ diffuse, entre autres, des séries originales qui valent le détour. On vous conseille particulièrement de surveiller la diffusion de ZéroZéroZéro dont on vous a dit le plus grand bien dans notre critique. Du côté des films, Canal+ détient des droits pour des films assez récents comme Dumbo, Mon Inconnue ou Parasite.

Il ne vous reste qu'à vous tourner vers la grilles des programmes pour savoir ce que les chaînes vont diffuser dans les jours qui viennent. Nous sommes sûrs que vous allez trouver votre bonheur ! Maxime Saada ne précise pas jusqu'à quand cette décision sera en vigueur mais on se doute qu'il en sera ainsi jusqu'à que le stade 3 soit levé en France.