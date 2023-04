Canal+ signe un accord historique avec Apple (et les abonnés vont être gâtés)

C’est ce qui s’appelle un gros coup ! En effet, Apple et Canal+ ont signé un accord historique, permettant à tous les abonnés de Canal+ de pouvoir profiter des programmes d’Apple TV+.

Apple TV+ : le streaming qui monte

Depuis le succès croissant du streaming popularisé par Netflix, de nombreuses sociétés ont suivi la mode. Il y’a bien sûr les grands groupes audiovisuels qui ont lancé leur propre service VOD : Disney avec Disney+, Paramount avec Paramount+ et la Warner avec HBO Max (qui deviendra en mai "Max"). Toutefois, certaines entreprises qui n’étaient pas du tout réputées pour produire à la chaîne des films et des séries se sont également engouffrées dans ce business : Amazon avec Prime Vidéo et Apple avec Apple TV+.

Si ces dernières années, on parle beaucoup de Netflix, Prime Vidéo et Disney+ qui font la pluie et le beau temps du streaming dans le monde, il ne faut pas non plus oublier qu’Apple TV+ reste toujours en embuscade pour les concurrencer. En effet, le service créé en 2019 est aujourd’hui présent dans plus d’une centaine de pays dans le monde et s’est attaché un certain nombre de célébrités pour pouvoir donner la lumière sur ses contenus originaux.

On pourra ainsi retrouver Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Chris Evans ou bien encore Jason Momoa dans des films ou séries inédits que le service nomme Apple Originals. Sans compter qu’Apple TV + a également signé de nombreux partenariats avec des sociétés de production telles qu’A24, Scott Free Production (qui appartient à Ridley Scott), Sikelia Productions (de Martin Scorsese) ou bien encore Appian Way (de Leonardo Di Caprio). Ces contrats permettent ainsi au service de maintenir la cadence en termes de productions qualitatives puisqu’elle s’attache les services de créateurs doués.

La stratégie se révèle pour le moment bonne puisque chaque année, nombre de ses programmes originaux reçoivent des pluies de nominations et de récompenses. Parmi elles, on peut noter les films comme USS Greyhound, CODA et Le Peuple Loup ainsi que des séries telles que Ted Lasso et The Morning Show.

Un accord historique

Si depuis février 2023, Apple a montré qu’il pouvait collaborer avec des productions hexagonales via sa première série originale française Liaison (avec Eva Green et Vincent Cassel), le service compte bien s’installer de manière plus durable sur le marché francophone. En effet, comme l'a annoncé Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+, Canal+ et Apple ont signé un accord historique, permettant notamment à la chaîne cryptée de pouvoir intégrer les films et séries d’Apple TV+ dans son service streaming MyCanal.

Ce partenariat est un parfait moyen de se replacer sur le devant de la scène en France. En effet, le marché français est très lucratif pour les services streaming américains. Apple TV+ l’a parfaitement bien compris en permettant à Canal d’inclure ses programmes dans son catalogue. Dès le 20 avril, les abonnés pourront donc profiter de précieux contenus tels que Ted Lasso, Severance, For All Mankind, See, The Morning Show, Téhéran, Foundation, Liaison ou bien encore CODA. Certains programmes Apple TV+ sont également attendus tels que le film Tetris, la série SF Silo (portée par Rebecca Ferguson), l’adaptation sérielle du manga Les Gouttes de Dieu ou bien le très attendu Killers of the Flower Moon. de Martin Scorsese (qui sortira également au cinéma). Autant dire que les abonnés seront ravis.

De son côté, Canal+ renforce encore plus ses liens avec les plateformes streaming puisqu’avant Apple TV+, la chaîne proposait déjà à ses abonnés d’accéder aux catalogues d’OCS, de Disney+, de Paramount + ou de Netflix. Toutefois, à la différence de ces derniers, il n’y aura aucun surcoût de la part des abonnés pour pouvoir visionner ces programmes Apple TV+.