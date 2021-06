Casino sur Netflix : le personnage joué par Joe Pesci existait réellement

Parmi les nombreux films réalisés par Martin Scorsese, "Casino" figure sans doute parmi les plus emblématiques. Sorti en 1995, il a couronné l'infernal duo Robert De Niro-Joe Pesci, bien accompagné par une Sharon Stone habitée. Si le film s'inspire grandement de l'histoire réelle de Frank Rosenthal, il voit également la vie d'un criminel notoire incarné par Pesci : Anthony Spilotro, dit "Tony la fourmi."

Scorsese dans son univers

Après s'être servi d'un ouvrage de Nicholas Pileggi pour réaliser Les Affranchis, Martin Scorsese remet le couvert cinq ans plus tard. En effet, Casino semble rejouer la même partition que son célèbre film sorti en 1990. Ainsi, il collabore à nouveau avec Pileggi au scénario, retrouve (pour la huitième fois) Robert De Niro et l'associe encore à Joe Pesci. Surtout, il regroupe une nouvelle fois tout ce petit monde dans un film de gangsters. Personne ne le sait d'ailleurs à cette époque, mais c'est la dernière fois avant une bonne vingtaine d'années qu'il réalisera un long-métrage de ce genre.

Casino suit le parcours de Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro), qui a été parachuté par la mafia de Chicago vers Las Vegas pour diriger un casino piloté en sous-marin. Pour mener à bien cette affaire, il est accompagné par son ami d'enfance et homme de main Nicky Santoro (Joe Pesci). Un beau jour, Sam tombe éperdument amoureux de Ginger McKenna (Sharon Stone), une femme sublime qui détient de lourds secrets. Dans un univers où l'argent coule à flots, ce grand manitou de Las Vegas va devoir gérer plusieurs conflits venus de l'extérieur... Mais surtout de l'intérieur. À noter que Casino a permis à Sharon Stone de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice pour sa magistrale interprétation de Ginger McKenna.

Casino ©Universal Pictures

L'histoire de Tony la fourmi

On sait que Casino se base sur des personnages réels, dont les noms ont été changés. En effet, Sam Rothstein est en réalité Frank Rosenthal, un bandit notoire qui a dirigé plusieurs casinos de Las Vegas pour le compte de la mafia de Chicago. Comme dans le film, lui aussi a d'ailleurs été la victime d'une tentative d'assassinat à la voiture piégée.

Il en est de même pour Nicky Santoro qui est en réalité Anthony Spilotro. Surnommé "Tony la fourmi" parce qu'il trempait ses balles de pistolet dans du cyanure, il était ami de longue date avec Frank Rosenthal. Les deux ont donc travaillé ensemble dans plusieurs temples du jeu - le travail de Spilotro consistant à surveiller les membres du personnel et protéger les éventuelles menaces. Seulement, comme Joe Pesci dans Casino, Spilotro n'était pas un homme qui respecte vraiment les règles. Ainsi, en plus d'organiser des parties de poker truquées, le mafieux forma une équipe de cambriolage, avec notamment son frère Michael. Les activités du gang attirèrent l'œil des autorités, ce qui énerva de plus en plus sa hiérarchie qui préfère la discrétion. De plus, ses relations avec Frank Rosenthal devinrent de plus en tendues.

Anthony Spilotro

Mort brutale... Comme dans le film

En janvier 1986, une réunion rassemblant la plupart des grands caïds de Chicago ordonna la mort de Spilotro qui devenait un problème de plus en plus envahissant. Ainsi, Anthony et Michael furent convoqués dans un pavillon de chasse (sans qu'on leur en donne le réel motif). Ils furent battus brutalement à la batte de base-ball, et enterrés vivants dans un champ de mais. Par conséquent, la scène d'exécution subie par Nicky Santoro dans Casino a vraiment existé.

Casino ©Universal Pictures

Selon un témoignage, lorsqu'Anthony Spilotro s'est rendu compte que son heure était venue, il a commencé à prier.