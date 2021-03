Cellule de crise sur Salto : c'est quoi cette série portée par André Dussollier ?

On vous dit tout sur "Cellule de crise", une nouvelle série disponible sur la plateforme Salto et portée par un monstre sacré du cinéma français, André Dussollier.

Cellule de crise : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Cellule de crise s'intéresse à deux événements qui surviennent peu ou prou au même moment. D'un côté, l'élection tout à fait impromptue de la jeune Suzanne Fontana, une universitaire, à la tête d'une ONG au rayonnement mondial. De l'autre, l'enlèvement d'un jeune délégué et d'une dizaine de collaborateurs de la fameuse ONG au Yémen. L'enjeu du show est donc de montrer comment son héroïne, jusqu'alors pétillante et idéaliste, va devoir aller à l'encontre de ses principes pour venir en aide aux otages. Pour ce faire, Suzanne risque bien d'être contrainte de se salir les mains une bonne fois pour toutes, notamment en se rapprochant de personnes auxquelles la nouvelle dirigeante n'aurait jamais pensé s'allier.

Contrairement aux apparences, Cellule de crise n'est pas une série française. Il s'agit d'une co-production entre la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Le programme a été diffusé courant 2020 sur la chaîne suisse RTS.

Cellule de crise : des experts devant et derrière la caméra

La série désormais disponible sur Salto est l'œuvre de Philippe Safir, François Legrand (aperçu dans Engrenages ou encore Platane) et Jacob Berger (Wonder Wheel). Les trois créateurs et auteurs du show ont néanmoins pu s'appuyer sur de très précieux adjuvants : Pierre Hazan, Jean Leclerc et Jean-François Berger. Le premier est un ex-correspondant de Libération désormais professeur en relations internationales. Le second travaille quant à lui comme historien et journaliste. Enfin, Jean-François Berger n'est autre qu'un ancien haut-fonctionnaire du Comité international de la Croix-Rouge.

Ces trois intervenants ont pu, grâce à leurs propres expériences et connaissances de la scène diplomatique suisse, apporter en matière - et en réalisme, on l'imagine - à Cellule de crise.