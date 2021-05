Cendrillon : direction Amazon Prime Video pour le film avec Camila Cabello

La nouvelle version de "Cendrillon" avec Camila Cabello et réalisée par Kay Cannon devait sortir dans les salles le 28 juillet. Finalement Sony devrait céder le film à la plateforme Amazon Prime Video.

Cendrillon, nouvelle victime de la pandémie

La pandémie de coronavirus a provoqué de nombreux chamboulements dans l'industrie cinématographique. L'immense studio qu'est Marvel a par exemple été obligé de repousser ses blockbusters en attendant la réouverture complète (ou optimale) des salles. Mais il n'y a pas que du côté des super-héros qu'il a fallu revoir son planning. Car d'autres studios ont également été impactés. Et après plus d'un an de pandémie et donc de reports, il faut faire des sacrifices. Le dernier en date concerne Cendrillon.

En effet, Deadline (relayé par Allociné) annonce qu'Amazon Prime Video pourrait bien récupérer le film de Kay Cannon avec Camila Cabello dans le rôle-titre. À l'origine, Cendrillon devait sortir le 28 juillet dans les salles françaises, distribué par Sony. Mais il semblerait que le studio préfère assurer ses arrières. La situation sanitaire est encore incertaine et rien ne dit que les conditions permettront au film d'être suffisamment rentable. D'autant plus que de nombreuses grosses productions qui attendent de pouvoir sortir viendront faire concurrence.

Sony continue de lâcher du lest

Cette décision n'est finalement pas si surprenante. Sony a déjà commencé à travailler avec une autre plateforme : Netflix. Un deal a récemment été signé pour que Netflix puisse, à partir de 2022, diffuser aux Etats-Unis les films de Sony juste après leur sortie dans les salles. Mais avant que ceci soit mis en place, ce sera donc sur Amazon Prime Video qu'on devra se diriger. Si l'annonce vient de Deadline, le service n'a pour le moment pas fait d'annonce officielle. Et à l'heure où l'on écrit ces lignes, Sony n'a pas encore modifié la date de sortie du film.

Cendrillon (Camila Cabello) - Cendrillon ©Sony

Cette annonce à de quoi décevoir. On était curieux de découvrir sur grand écran cette nouvelle adaptation live de Cendrillon par le studio Sony, six ans après la version de Disney. On pouvait ainsi espérer une approche moins classique. De plus, on est curieux de voir de quoi est capable la chanteuse Camila Cabello dans une production cinématographique. Espérons qu'une date de diffusion sera rapidement annoncée et surtout qu'une bande-annonce sera enfin dévoilée.