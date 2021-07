Cet été Netflix met à l'honneur la création française à travers une sélection de plus de 200 œuvres issues de leur catalogue, regroupées en 10 collections et tout cela spécialement pour le public français !

Netflix lance une belle collection !

Pour la première fois, Netflix lance 10 collections spécialement confectionnées pour le public français ! La plateforme a souhaité mettre en lumière les œuvres françaises, bien souvent dans l'ombre des grands blockbusters américains et des séries étrangères à succès. Désormais, les films et séries made in France auront leur propre catégorie.

Toute la sélection se trouve directement sur une page dédiée, intitulée "Émotions à la française". Sinon, le menu de navigation offre également la possibilité de retrouver toutes les collections. Rien de plus simple donc pour voyager de films en films sans être trop dépaysé. Des films de Jean-Luc Godard à Claude Sautet en passant par la célèbre série de Igor Gotesman. Il y en a pour tous les goûts !

Un large choix qui saura séduire les petits comme les grands. En effet, la collection permet également de (re)découvrir les dessins animés d'hier et d'aujourd'hui. L'occasion de se laisser emporter dans un tourbillon d'émotions à la française !

À bout de souffle ©SNC

Des collections en tout genre !

Les différents films sont classés par thème. Ainsi, on retrouve par exemple la section "L'âge de tous les possibles" dans laquelle se glissent des films qui traitent des premiers émois et de toutes les émotions de la jeunesse comme dans Les quatre cents coups, Bande de filles ou encore 120 battements par minutes.

Dans "Quand on a que l'amour" que ce soit à Rochefort chez Jacques Demy, au bord du lac d’Alain Guiraudie, dans l’Inde sublimée de Claude Lelouch ou dans le Marrakech de Nabil Ayouch, les émotions de l'amour passionnel, quelles qu'elles soient, se font ressentir.

Un + une ©Les Films 13

"Ça va secouer" nous propose une sélection de films riches en cascades et en aventures avec Peur sur la ville, Go Fast ou encore Balle perdue. "Rire ensemble" permet de décompresser devant L'Arnacoeur ou Babysitting. La catégorie "Les grands cinéastes français" propose des films de François Ozon et offre une escale solaire à la Villa Malaparte du film Le Mépris. Bien d'autres sections sont à découvrir. Comme "La collection Bebel", "Les fleurons de la Nouvelle Vague", "Le meilleur du stand up tricolore"...

La page "Émotions à la française" sur Netflix nous fera vibrer, rire, pleurer et frémir tout l'été !