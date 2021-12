Ceux qui veulent ma mort sur Canal+ : c'est quoi ce thriller avec Angelina Jolie ?

Initialement prévu dans les salles de cinéma, "Ceux qui veulent ma mort" arrive finalement directement sur Canal+. Un thriller avec Angelina Jolie prête à tout pour sauver un jeune garçon poursuivi par des tueurs.

L'histoire de Ceux qui veulent ma mort

Réalisé par Taylor Sheridan, Ceux qui veulent ma mort suit le personnage d'Hannah Faber, une pompier du Montana qui ne s'est pas remise de l'échec d'une précédente mission de sauvetage. Officiant désormais sur une tour de guet anti-incendies, elle voit un jour au loin un jeune adolescent en fuite. Après l'avoir accueilli, elle comprend qu'il est le témoin du meurtre de son père et que les responsables sont à sa poursuite pour l'éliminer à son tour. Hannah va alors tout faire pour secourir le jeune garçon. Mais pour cela, il lui faudra affronter ses propres démons, des hommes armés, et les flammes qui commencent à ravager la forêt autour d'eux.

Pour vous faire une meilleure idée, voici la bande-annonce :

Ceux qui veulent ma mort se veut être un thriller efficace et à l'ancienne. On sent un style propre aux années 1990 avec une héroïne improvisée prête à tout pour sauver un jeune innocent, et dans l'obligation de mettre ses propres problèmes de côté pour faire face à l'adversité. Rien de révolutionnaire, mais la promesse d'un film musclé et dynamique.

Angelina Jolie et les autres

L'intérêt premier reste alors évidemment la présence d'Angelina Jolie dans le rôle principal. La comédienne n'est plus à présenter, même si elle était moins présente à l'écran ces dernières années. On ne peut donc que se réjouir de la retrouver dans un premier rôle qui doit surtout à son charisme.

Ceux qui veulent ma mort ©New Line Cinema

À ses côtés, on retrouve des visages bien connus. C'est le cas de Jon Bernthal, qui fut le Punisher de Netflix, de Nicholas Houl qui était du dernier film X-Men, ou encore d'Aidan Gillen, le Littlefinger de Game of Thrones. Au milieu de tout ce beau monde, l'adolescent traumatisé est joué par Finn Little.

Enfin, rappelons que le réalisateur Taylor Sheridan n'en est pas à sa première expérience derrière la caméra. D'abord scénariste pour les très bons Sicario (2015) et Comancheria (2016), il a ensuite réalisé lui-même Wind River. Ceux qui veulent ma mort est son troisième long-métrage.

Une sortie finalement sur Canal+

À l'origine, Ceux qui veulent ma mort devait sortir dans les salles de cinéma. Il était annoncé un temps pour le 26 mai. Mais avec la pandémie de Covid, les distributeurs ont dû opérer de nombreux changements dans leur line up. Ceux qui veulent ma mort fait donc partie de ces films et sa sortie a tout simplement été annulée. Un mal pour bien pour Canal+. La chaîne cryptée a ainsi récupéré les droits de diffusion en première fenêtre du film et le diffusera pour la première fois le 3 décembre. Le long-métrage est également disponible sur MyCanal.