Chemical Hearts : première bande-annonce de la comédie romantique avec Lili Reinhart (Riverdale)

Les premières images de la comédie romantique d’Amazon Prime Video, "Chemical Hearts", viennent d’être dévoilées. Le film sortira le 21 août prochain sur le service de streaming.

L’histoire de Chemical Hearts

Chemical Hearts est basée sur le roman éponyme de Krystal Sutherland, publié en 2016. L’histoire du film suit Henry Page, un adolescent de 17 ans, qui n’a jamais été amoureux. Se considérant pourtant comme un romantique, il n’est pas encore tombé sur la personne qui, il l’espère, changera tout. Mais le premier jour de sa dernière année de lycée, il rencontre Grace Town, une nouvelle élève.

Lorsque les deux adolescents sont choisis pour diriger ensemble le journal du lycée, Henry est immédiatement attiré par la mystérieuse Grace. Et alors qu’il apprend le terrible secret qui a changé sa vie, le jeune homme commence à tomber amoureux d’elle – ou du moins de la personne qu’il pense qu’elle est.

Réalisé par Richard Tanne, qui en a co-écrit le scénario avec l’auteure du roman, Chemical Hearts est porté par Lili Reinhart dans le rôle de Grace et Austin Abrams dans le rôle de Henry. L’actrice surtout connue pour son rôle de Betty dans Riverdale est aussi productrice exécutive du film. On pourra aussi y voir Sarah Jones, Bruce Altman, Adhir Kalyan, Shannon Maree Walsh, Coral Peña ou Meg Gibson.

Les premières images de Chemical Hearts teasent le mystérieux passé de Grace

Les premières images de Chemical Hearts promettent une comédie romantique à l’intrigue plutôt classique, et destinée à un public adolescent. On peut y voir la rencontre entre Henry, qui paraît commencer la nouvelle année scolaire sans grand espoir d’amour, et Grace. Alors qu’ils semblent se rapprocher, le jeune homme réalise qu’il ne connaît pas vraiment sa nouvelle amie, malgré les sentiments qu’il éprouve pour elle. La bande-annonce insiste sur le côté mystérieux de Grace, que Henry semble déterminer à mettre à jour.

Qu’attendre de Chemical Hearts ?

Malgré un scénario qui s’annonce classique, Chemical Hearts semble avoir des atouts pour séduire les amateurs de comédies romantiques. Il sera notamment intéressant d’y voir les deux acteurs principaux du film qui, selon ces premières images, paraissent délivrer une grosse performance. Les fans de Riverdale, qui connaissent surtout Lili Reinhart pour son interprétation de Betty dans la série, auront l’occasion de la voir dans un rôle différent. Il en va de même pour les fans de The Walking Dead, puisqu’Austin Abrams jouait Ron Anderson dans la série au genre très éloigné de celui de Chemical Hearts.

Le film est attendu sur Amazon Prime Vidéo le 21 août.