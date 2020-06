Chicken Run : la suite en préparation sera pour Netflix

20 ans après la sortie du premier "Chicken Run", sa suite est plus que jamais sur les rails du côté des studios Aardman. Les poules du nord de l'Angleterre vont effectivement revenir mais pas sur grand écran. C'est Netflix qui a décroché les droits pour la diffusion de ce second volet.

Chicken Run 2 sur Netflix plutôt que dans les salles

La plateforme américaine vient d'annoncer officiellement qu'elle serait derrière Chicken Run 2, suite du film culte sorti en 2000 sur les écrans. Un accord avec Pathé et Studiocanal permet au géant du SVOD de programmer dans son catalogue (en dehors de la Chine) ce second volet dont on connaît l'existence depuis des mois. En 2019, nous apprenions que le film était en pré-production et allait se faire. Une bonne nouvelle, même si on regrette dans l'immédiat qu'il ait fallu attendre autant de temps avant que ça se fasse. Car le premier a été un véritable carton doublé d'un succès critique à sa sortie. Netflix a annoncé également que la production démarrera en 2021, sans qu'on ne sache encore quand pourrait être prévue la diffusion. Chicken Run 2 sera dirigé par Sam Fell, celui-ci passant après le duo Peter Lord et Nick Park.

De quoi va parler cette suite ?

Lors d'un panel virtuel pour le Festival d'Annecy, Peter Lord a signifié que cette suite était en discussion depuis des années, avec plusieurs idées qui ont émergé. L'équipe attendait juste d'avoir celle qui allait leur plaire suffisamment pour se lancer dans ce projet. L'histoire qu'ils ont développée est décrite comme "parfaite" et a demandé des années pour se finaliser.

On a aussi pu découvrir de quoi il serait question sur le plan narratif. Chicken Run 2 reprendra le personnage de Ginger, qui vit en tout quiétude sur une île paradisiaque pour les poulets, sans humain aux alentours. C'est là que naît sa fille, Molly, faite avec Rocky. Mais une terrible rumeur va inquiéter tout ce beau monde. Les poulets sont en danger et il faut se rassembler pour faire front commun face à une menace qui pourrait entraver leur liberté.

Chicken Run premier du nom racontait l'arrivée de Rocky, un poulet téméraire qui s'imposa comme un guide pour une basse-courte destinée à finir dans les assiettes des humains. Le fermier Tweedy ne devrait pas être de la partie cette fois, mais les amis du couple Ginger/Rocky seront bien présents. Si cette suite se hisse au niveau du premier, Netflix va s'offrir un énorme succès. Les beaux souvenirs que l'on garde du précédent sont intacts et la nostalgie fera à coup sûr son effet le moment venu.