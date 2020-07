Chris Hemsworth parle de sa transformation physique pour le biopic sur Hulk Hogan

L'acteur Chris Hemsworth parle de sa transformation physique pour le rôle de Hulk Hogan. En effet, le comédien va camper le célèbre catcheur dans un biopic à son effigie réalisé par Todd Phillips, l'homme derrière le récent « Joker ». Le film sera distribué par Netflix.

Qui est Hulk Hogan ?

Hulk Hogan est devenu une figure relativement emblématique de la pop culture. Il s'agit d'un célèbre catcheur américain né en 1953. De son vrai nom Terry Gene Bollea, il a été douze fois champion du monde : six fois en WWF et six fois en WCW. Il est aussi vainqueur des éditions 1990 et 1991 du Royal Rumble. Outre sa carrière dans le catch, Hulk Hogan est également devenu célèbre pour ses apparitions dans différentes œuvres populaires. Il a co-réalisé Suburban Commando, et est apparu dans quelques films et quelques séries comme Rocky 3 ou Walker Texas Rangers. Il est même le personnage d'une télé-réalité racontant sa vie privée : Le monde merveilleux de Hulk Hogan. Et face à toute cette carrière prolifique, Todd Phillips veut mettre en scène un biopic à son effigie.

Chris Hemsworth va devoir se transformer physiquement

Chris Hemsworth amorce déjà sa transformation physique. Il va en effet devoir s'adapter physiquement pour camper Hulk Hogan dans le biopic de Todd Phillips. Produit par Netflix, ce projet se concentrera sur les premières années de Hulk Hogan en lutte professionnelle. Le film retracera son ascension depuis ses premiers combats en Floride jusqu'à sa popularité acquise dans les années 1980. Le film ne devrait pas aborder les controverses qui entourent le catcheur autour du ring. Dans une récente interview avec Total Film, Chris Hemsworth a abordé son processus de transformation pour ressembler à Hulk Hogan :

Ce film va être un projet vraiment amusant. Comme vous pouvez l'imaginer, la préparation pour le rôle sera incroyablement physique. Je vais devoir faire plus d'efforts que jamais auparavant, encore plus que j'en ai mis pour Thor. Il y a l'accent sur le physique mais également sur l'attitude.

Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose de ce biopic. Netflix assure la production pour une diffusion exclusive sur la plateforme. Todd Phillips s'occupera donc de la mise en scène après son énorme succès sur Joker. Reste à savoir quelle direction va prendre le film. Est-ce que Netflix va tenter de rejoindre les Oscars avec le biopic sur Hulk Hogan ? C'est une possibilité. Les transformations physiques à Hollywood sont souvent synonymes de distinctions lors des différentes remises de prix. Affaire à suivre donc.