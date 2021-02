Come Away sur Prime Video : c'est quoi ce crossover de contes de fée ?

"Come Away", film fantastique américain, débarque dans le catalogue Amazon Prime Vidéo. Focus sur ce long-métrage à première vue enchanteur et au concept pour le moins original.

Come Away : de quoi ça parle ?

Come Away narre l'histoire d'un frère et d'une sœur, Alice et Peter. Alice n'est pour le moment jamais allée au Pays des Merveilles. Peter n'a pas encore eu vent du Pays Imaginaire. Pour le moment, ils vivent une existence paisible auprès de leurs parents et de leur frère aîné, David. Malheureusement, une ombre ne tarde pas à venir assombrir ce tableau idyllique. Celle de leur tante, Eleanor, qui désapprouve la manière dont les enfants sont éduqués.

Pire, elle a tout organisé pour que David intègre un prestigieux pensionnat. Mais peu avant son départ, un terrible accident survient et le jeune garçon décède. Alice et Peter doivent alors composer avec le chagrin infini de leurs parents, qui, comme si la mort de David ne suffisait pas, croulent sous les dettes.

Come Away ©splendid film GmbH

Les deux enfants vont alors partir pour Londres dans l'espoir de trouver une solution pour aider leurs parents éplorés à faire leur deuil. Mais très vite, ils devront choisir entre demeurer dans leur foyer ou voguer vers des contrées imaginaires. Les héros en devenir parviendront-ils à sortir leurs parents de la torpeur dans laquelle ils errent ? L'innocence de l'enfance triomphera-t-elle de l'injustice de la vie ? C'est ce que Come Away vous propose de découvrir le temps d'un original "crossover" entre deux univers légendaires.

Come Away : un casting prestigieux

On doit le scénario de Come Away à l'auteure Marissa Kate Goodhill. A la réalisation, Brenda Chapman, connue notamment pour Le Prince d'Egypte et Rebelle. Cette dernière a commencé sa carrière chez Walt Disney. Là-bas, elle travaille sur plusieurs films du studio comme Le Roi Lion. La spécialiste de l'animation a ensuite participé au lancement de DreamWorks avant de rejoindre Pixar. Elle y écrit et réalise le fameux Rebelle, qui lui vaut - entre autres - un Golden Globe et un Oscar. Pour l'anecdote, Brenda Chapman est la première femme à remporter la prestigieuse statuette dorée dans cette catégorie.

Come Away ©splendid film GmbH

Pour Come Away, cette cinéaste habituée aux contes de fée a su s'entourer d'une distribution cinq étoiles ! Angelina Jolie, habituée au genre de par son rôle dans Maléfique, joue ici la mère d'Alice et de Peter. David Oyelowo, que vous avez pu voir dans Selma ou encore Le Dernier Roi d'Ecosse, campe le père des enfants. Pour le rôle d'Alice, c'est la jeune Keira Chansa qui a été choisie. Jordan A.Nash (Aladdin) interprète quant à lui Peter. Pour ce qui est des rôles secondaires, on retrouve le grand Michael Caine mais aussi Gugu Mbatha-Raw (Miss Sloane) et Anna Chancellor (Pennyworth).

Triste polémique

Fin 2020, David Oyelowo s'est confié au Hollywood Reporter au sujet des nombreuses critiques négatives récoltées par le long-métrage avant même sa sortie. Fait aussi ridicule que déprimant : la plupart de ces dernières s'en prenaient à la couleur de peau des jeunes comédiens qui campent Peter et Alice.

David Oyelowo ajoute qu'un tel phénomène a notamment eu lieu à l'annonce de la présence de John Boyega au casting de Star Wars. Il en a été de même pour la version de Ghostbusters parue en 2016. On ne sait si c'est la prise de position de David Oyelowo qui a fait bouger les choses, mais plusieurs sites ont depuis supprimé la possibilité de noter une œuvre avant sa sortie.

Alors, suivrez-vous Alice et Peter dans leurs aventures enchanteresses sur Amazon Prime Video ?