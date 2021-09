Comme des proies sur Netflix : c'est quoi ce thriller qui cartonne ?

Arrivé sur Netflix le 10 septembre 2021, le survival allemand "Comme des proies" déploie une chasse à l'homme dans une forêt allemande. Un groupe d'amis venus fêter un enterrement de vie de garçon va en effet se trouver poursuivi par un mystérieux tireur.

Comme des proies : un thriller allemand qui a du succès

Depuis le 10 septembre 2021, Netflix a rentré dans son catalogue un thriller allemand, Comme des proies (Prey en VO), qui semble bien plaire au public français puisqu'il vient d'entrer dans le top 10 France. On pouvait craindre que ce titre passe sous les radars, puisqu'il se présentait aux côtés du thriller d'action Kate avec Mary Elizabeth Winstead, mais ce survival en forêt venu d'Allemagne semble pour l'instant éveiller un bel intérêt du côté du public de la plateforme de streaming.

De quoi ça parle ?

Comme des proies est un survival, un genre très connu de cinéma, qu'on a vu maintes fois et dans de différents lieux, en passant du très célèbre et très réussi Délivrance de 1972 jusqu'au non moins réussi et drôle Severance de 2006. Sur l'eau, dans une maison hantée, dans un labyrinthe, dans la forêt, le survival est un genre à part entière où peut se mettre en scène un véritable spectacle d'épouvante avec de vrais antagonistes, comme une épouvante plutôt psychologique où les "survivants" sombrent dans la folie à ne pas savoir contre qui ou quoi ils se battent. Comme des proies a un pitch simple, et se déroule dans une forêt allemande. Si la forêt n'est pas en elle-même hostile, elle abrite cependant un mystérieux tireur...

Comme des proies ©Netflix

"Lors de son week-end d’enterrement de vie de garçon, Roman, son frère Albert et leurs amis partent en randonnée dans la nature. Lorsque le groupe entend des coups de feu à proximité, ils les attribuent à des chasseurs dans les bois. Cependant, ils se retrouvent bientôt dans une tentative désespérée de survie lorsqu’ils réalisent qu’ils sont devenus la proie d’un mystérieux tireur."

On assiste donc à une longue poursuite dans la forêt, sans réseau pour appeler des secours et avec des secrets intimes qui remontent à la surface, révélés par des flashbacks sur le personnage principal.

Avec qui ?

La qualité principale de Comme des proies est son casting. Sans surprise, s'ils commencent à cinq, ils finiront le film à beaucoup moins. Mais cela n'empêche pas les comédiens de s'investir à fond et d'offrir des interprétations pleines : le rire, la peur, l'effroi, la douleur, la colère, le survival se prête parfaitement à faire passer ses personnages par toutes les émotions. On trouve donc pour animer ce thriller David Kross - qu'on a pu voir dans The Reader - et Hanno Koffler, deux acteurs allemands habitués aux premiers rôles, Klaus Steinbacher, Robert Finster et Yung Ngo. Côté féminin, l'actrice Maria Ehrich est accompagnée par Nellie Thalbach et Natalie Fischer.

Si les avis sont partagés sur la toile au sujet de Comme des proies, certains pointent le scénario convenu et un rythme plutôt lent, quand un charme semble faire effet pour d'autres dans ce thriller. Allez-vous le regarder ?