Concrete Cowboy sur Netflix : c'est quoi ce film avec Idris Elba ?

Idris Elba enfile son chapeau et monte à cheval dans "Concrete Cowboy", un drame pour lequel il partage l'affiche avec l'une des stars de "Stranger Things". On vous en dit plus sur ce premier long-métrage qui vient d'arriver sur Netflix.

Concrete Cowboy : ça parle de quoi ?

Les États-Unis ont un passé fort qui se ressent encore aujourd'hui. La figure du cowboy est forcément rattachée à cette partie du globe. Elle aura eu une place majeure dans l'histoire du cinéma américain et si le genre du western n'est plus à la mode, on continue de ressentir régulièrement son influence. Nouvel exemple avec Concrete Cowboy, adaptation d'un roman écrit par Greg Neri mis en ligne sur Netflix le 2 avril.

Caleb McLaughlin, que l'on connaît pour son rôle de Lucas dans Stranger Things, tient le rôle de Cole. Un adolescent de 15 ans au comportement perturbé. Sa mère n'arrive plus à le gérer et l'oblige à passer un été avec son père à Philadelphie. Une expérience qui ne l'enchante guère. Il va cependant découvrir un monde qui lui était totalement inconnu : celui des cowboys modernes. Harp, son paternel, continue de vivre selon des valeurs venues d'un autre temps. Il va remettre son fils sur le droit chemin en lui donnant une vraie leçon de vie. Dans un contexte marqué par la pauvreté et la violence, ce renouveau pour Cole sonne comme une aubaine.

Concrete Cowboy ©Netflix

Un portrait d'une face méconnue de l'Amérique actuelle

Le jeune interprète se retrouve face à Idris Elba, acteur au charisme magnétique qui impose toujours quelque chose physiquement lors de ses apparitions. Cette histoire de père absent sur le retour et d'enfant agité, on a l'impression de l'avoir déjà vu des dizaines de fois. Heureusement, le film compense son manque d'originalité par cette exploration d'une part méconnue de la société américaine. Elle est parfois mise en avant au cinéma (on pense notamment à The Rider de Chloé Zhao) mais pas assez à notre goût.

Cela se fait dans Concrete Cowboy en ayant conscience du contexte social de l'époque. Les USA que l'on voit sont touchés par la pauvreté et la criminalité. Ce pas en direction du passé qui est fait par une petite communauté permet de ne pas se laisser ronger par la propagation du mal. Le jeune Cole va comprendre qu'il a une dernière chance de s'offrir un avenir plus respectable.

Jusqu'à sa conclusion, Concrete Cowboy n'a que des maigres occasions de surprendre son audience. Pour son premier film, Ricky Staub reste dans une zone de sécurité. Il veut avant tout raconter une belle histoire humaine servie par des bons acteurs. Un objectif qui aurait mérité d'être revu à la hausse étant donné l'attrayant sujet en sa possession.