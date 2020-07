Cube est dispo sur Netflix : comment a été tourné le film ? - CinéSéries

« Cube », le film fantastique de Vincenzo Natali, débarque enfin sur Netflix. L'occasion de revenir sur ce film pas comme les autres, et surtout sur un tournage particulier qui joue avec l'espace et les décors.

Cube : un classique pas comme les autres

En 1999, le cinéaste américain Vincenzo Natali réalise Cube. Un film de science-fiction horrifique sadique qui a rencontré un certaine célébrité. Porté par un casting d'inconnus, Cube a rencontré un succès confidentiel avec seulement 500 000 dollars de recettes au box-office. Son triomphe est arrivé plus tard, ce qui a poussé la production à produire une suite en 2003. Mais Cube² s'est avéré être un échec critique et commercial violent.

Cube, c'est un peu Saw avant l'heure. Vincenzo Natali met en scène un survival d'horreur barbare, un jeu cruel, dans lequel les héros vont devoir trouver rapidement une solution pour s'échapper. C'était un peu le premier escape room cinématographique. Le récit raconte comment un groupe de personnes se retrouve enfermé dans une prison surréaliste, un labyrinthe constitué de pièces cubiques communicantes et équipées de pièges mortels. Un policier, un architecte, une étudiante en mathématiques, une psychologue et un autiste se retrouvent captifs de cet endroit particulier. Ils vont devoir unir leurs forces pour s'en sortir vivants.

Cube : le film de la débrouille

Cube a obtenu le Prix du Meilleur Premier Film Canadien au Festival de Toronto en 1997. Il a également remporté le Prix de la Critique et le Prix du Public au Festival de Gérardmer en 1999. Des récompenses largement méritées tant Cube est un film intelligent, qui se débrouille avec les moyens du bord. Tourné en moins d'un mois avec un budget de 350 000 dollars, Cube est un film de débrouille, mis en scène grâce à une forte créativité. Le film a entièrement été tourné dans un entrepôt d'un quartier industriel à Toronto. La productrice Betty Orr se rappelle de ces conditions de tournages particulières :

Ce n'était qu'un entrepôt de stockage et non pas un studio insonorisé. De temps en temps, le voisinage devenait bruyant. On entendait les trains passer et à chaque fois tout le décor tremblait. On a alors eu l'idée d'intégrer ces vibrations à la narration, plutôt que de lutter contre. Ça a même renforcé l'impression d'être pris au piège d'un mécanisme géant qui se déplace autour des personnages en faisant un bruit assourdissant.

Cube : le film a été entièrement tourné dans une seule pièce

Le cube mesure 4,30 mètres sur 4,30 mètres. Un lieu clos suffisamment grand pour tourner et suffisamment étroit pour créer le sentiment de claustrophobie. Jasna Stefanovich, chef décoratrice, a créé un plateau modulable, avec un mur amovible facilitant les mouvements de caméra. Mais contre toute-attente, le film a été tourné dans une seule et unique pièce comme le raconte Derek Rogers, le directeur de la photographie :

Le fin a été entièrement tourné dans une seule pièce. On a travaillé dans un lieu étroit, mais en l'exploitant intelligemment, on a donné l'impression d'un cube immense. C'était comme faire un puzzle. En réalité, les acteurs ne pouvaient entrer et sortir que par une seule porte. Le plus excitant est que certains spectateurs ne se douteront jamais qu'il n'y avait qu'un seul décor.

L'illusion est totale, et Cube donne véritablement l'impression que les personnages évoluent dans une prison immense. Cube est une représentation de la débrouillardise et prouve qu'on peut faire de très bons films avec très peu de moyens.