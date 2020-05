Da 5 Bloods : le film de Spike Lee se dévoile en photos

Le nouveau film de Spike Lee, intitulé "Da 5 Bloods", sera disponible dès le 12 juin prochain sur Netflix. Découvrez les premières (très belles) images du long-métrage centré sur la guerre du Vietnam.

Da 5 Bloods promet d'être un mélange des genres plus qu'intéressant. Le long-métrage faisait à l'origine partie de la sélection hors-compétition du festival de Cannes 2020 et aurait dû être dévoilé pour la toute première fois sur la Croisette. Au vu de la situation, le nouveau et très attendu film de Spike Lee sortira directement sur Netflix. Découvrez ci-dessous les premières images :

Vous pourrez embarquer dès le 12 juin prochain dans ce conte tantôt émouvant, tantôt tragique. Avec Da 5 Bloods, le cinéaste américain s'apprête à proposer un film de guerre hors du commun et une quête à la fois atypique et déchirante. Ainsi, cinq vétérans afro-américains, survivants de la guerre du Vietnam, retournent dans cette contrée laissée derrière eux depuis des années pour retrouver les restes de leur chef, Norman, tombé au combat.

Trouver un sens

Selon Vanity Fair, l'une des séquences les plus marquantes du film - on vous conseille d'arrêter votre lecture si vous ne souhaitez pas en apprendre plus - montre les héros jeunes, dans la jungle vietnamienne, alors qu'ils écoutent la radio. Là, ils apprennent qu'un homme des plus courageux est tombé. Ce n'est pas la balle d'un Vietcong qui l'a tué, mais celle du fusil d'un raciste blanc, en plein cœur du Tennessee. La victime n'est autre que Martin Luther King. À la fin de cette tragique annonce, une question les bouscule. "Aux soldats américains noirs : pour quoi combattez-vous ?".

Des décennies plus tard, alors que les protagonistes s'enfoncent de nouveau dans la jungle à la recherche de ce qui subsiste de Norman, cette interrogation les taraude toujours. Juste après l'assassinat de King, ils remettent en cause leur volonté de donner leur vie pour l'Amérique. Cinquante ans après, lors de leurs retrouvailles, tous ont profondément changé. Le Vietnam a changé, lui aussi. Mais la question demeure toujours aussi brûlante.

La réunion des vétérans de Da 5 Bloods s'inscrit donc comme une quête à bien des niveaux. Venus chercher la dépouille de leur ami, enterré dans une sépulture de fortune, les cinq héros espèrent aussi mettre la main sur un trésor caché non loin de lui, des lingots d'or perdus par la CIA pendant la guerre...

N'hésitez-pas à vous laisser tenter par le très prometteur Da 5 Bloods, le 12 juin sur Netflix !