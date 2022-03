Dans les yeux de Tammy Faye : c'est quoi ce biopic avec Jessica Chastain et Andrew Garfield ?

Jessica Chastain et Andrew Garfield incarnent deux célèbres télévangélistes américains dans "Dans les yeux de Tammy Faye". Un long-métrage que l'actrice tenait à faire depuis de nombreuses années, notamment en raison de son admiration pour le personnage qu'elle interprète.

Dans les yeux de Tammy Faye : gloire et chute d'une télévangéliste

Après La Couleur des sentiments et Zero Dark Thirty, Jessica Chastain est nommée pour la troisième fois aux Oscars pour Dans les yeux de Tammy Faye. Réalisé par Michael Showalter (The Big Sick, The Lovebirds), le long-métrage retrace la vie d'un visage emblématique du télévangélisme américain.

Dans les yeux de Tammy Faye ©Searchlight Pictures

Née en 1942, Tammy Faye LaValley grandit au sein d'une famille pentecôtiste. Pendant ses études à l'université chrétienne North Central de Minneapolis, elle rencontre Jim Bakker (Andrew Garfield). Le coup de foudre est réciproque. Très vite, le couple se marie et prend la route pour prêcher à travers les États-Unis. À partir de 1974, Tammy Faye et Jim animent un programme télévangéliste intitulé The PTL Club.

Pendant une quinzaine d'années, le succès est au rendez-vous. Si en coulisse, tout n'est pas rose pour les époux, ils parviennent à sauver les apparences en public. Jim tente de bâtir un véritable empire financier en profitant des dons de ses fidèles téléspectateurs. Mais à la fin des années 80, tout s'effondre lorsque le présentateur est accusé d'agression sexuelle par Jessica Hahn et d'avoir acheté son silence en piochant dans les caisses de son entreprise.

Cherry Jones, Vincent D'Onofrio et Sam Jaeger complètent la distribution de ce film qui aborde chronologiquement le parcours de son personnage principal, de son ascension à sa déchéance dans un environnement puritain. Il ne s'agit pas du premier projet centré sur Tammy Faye Messner, décédée en 2007 à l'âge de 65 ans, après s'être battue pendant plus de dix ans contre le cancer.

Jessica Chastain métamorphosée

En 2000 sort notamment un documentaire également intitulé The Eyes of Tammy Faye (titre original du biopic), réalisé par Fenton Bailey et Randy Barbato. C'est durant la promotion de Zero Dark Thirty que Jessica Chastain tombe par hasard sur ce long-métrage à la télévision. Fascinée par la personnalité hors norme de la télévangéliste, la comédienne décide d'acheter les droits d'adaptation en 2012, comme elle l'explique au magazine W en janvier 2022. Après une longue gestation, le tournage débute sept ans plus tard.

Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain) - Dans les yeux de Tammy Faye ©Searchlight Pictures

Encore plus que son partenaire Andrew Garfield, Jessica Chastain se métamorphose pour son rôle dans le biopic. Le film figure d'ailleurs dans la catégorie des Meilleurs maquillages et coiffures aux Oscars. À propos de sa transformation, l'actrice déclare :

Mon premier test de maquillage a probablement eu lieu un mois avant le début du tournage, et c'était assez stressant. Tammy a une forme de visage tellement différente. Elle est plus carrée que moi. J'ai travaillé avec la maquilleuse Linda Dowds sur tous mes films, et nous en avons parlé pendant des années. J'ai étudié Tammy pendant sept ans. (...) Nous avons trouvé des interviews où elle révélait les produits exacts qu'elle utilisait.

De quoi lui permettre de parfaire sa ressemblance avec Tammy Faye Messner.

Une grande admiration pour Tammy Faye

Au sujet de son admiration pour la télévangéliste, Jessica Chastain ajoute :

J'aimais son amour. J'ai vu l'interview qu'elle a faite avec Steve Pieters en 1985, et j'ai été époustouflée. C'est une époque où le gouvernement ne parlait pas de l'épidémie de SIDA. Des gens mouraient et des familles étaient déchirées à cause de l'homophobie. (...) Tammy s'est opposée à la communauté évangélique conservatrice et a invité Steve Pieters à témoigner dans son émission. C'est un pasteur ouvertement homosexuel atteint du SIDA, et elle lui a demandé comment c'était. (...) Elle a éduqué des millions de fidèles chrétiens sur ce que signifie être chrétien : d'aimer à travers tout.

Dans les yeux de Tammy Faye est disponible sur Disney+.