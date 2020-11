Dawson : la série culte avec James Van der Beek arrive bientôt sur Netflix !

"Dawson" est une des séries les plus cultes de la télévision américaine. Elle sera disponible dès le 15 janvier 2021 sur Netflix.

Dawson : après l’orage vient le beau temps

Au milieu des années 90, le scénariste Kevin Williamson est considéré comme le roi du film d’horreur. Il vient en effet d’écrire les scénarios de Scream, Scream 2, Souviens-toi... l’été dernier et The Faculty. Alors que tout le monde attend son prochain cauchemar pour frissonner sur grand écran, l’auteur prend tout le monde de court et change totalement de direction. Il puise dans ses souvenirs d’ado et crée une série pour la télévision appelée Dawson.

On y suit un groupe de jeunes américains évoluant dans la ville fictive de Capeside. Cette cité côtière du Massachusetts est le théâtre des premiers émois amoureux et sexuels d’amis aussi différents que complémentaires. Dawson Leery (James Van Der Beek), avatar de Williamson, ne rêve que d’une chose : faire du cinéma et marcher dans les pas de son idole Steven Spielberg. Son meilleur ami, Pacey Witter (Joshua Jackson), est un ado à problème. Les deux sont amoureux de Joey Potter (Katie Holmes), garçon manqué qui va découvrir sa féminité. Le triangle amoureux est complété par Jen Lindley (Michelle Williams), quatrième roue du tricycle ayant ses propres problèmes.

© Warner Bros.

La série s’est faite une réputation auprès d’un public d’adolescents en traitant justement de sujets les touchant au premier plan. On y aborde sans tabous l’homosexualité, la mort, les problèmes de drogues, les maladies… Et bien sûr l’amour et l’amitié, ciment de toute bonne série teen qui se respecte.

Dawson arrive sur Netflix !

Diffusée de 1998 à 2003 aux États-Unis, Dawson réunissait entre 4 et 6 millions de téléspectateurs. Ce qui a fait sa grande renommée, c’est aussi sa carrière à l’international. Cette exposition lui a permis de durer 6 saisons pour un total de 128 épisodes. Les abonnés à Netflix pourront bientôt (re-)découvrir l'intégralité du show puisqu'il a été annoncé qu'elle sera disponible dès le 15 janvier 2021 sur le service de streaming.

Son concurrent Amazon Prime Video a profité de l'occasion pour rappeler, non sans malice, que les 6 saisons étaient d'ores et déjà dans son catalogue depuis longtemps, usant d'un gif parmi les plus célèbres.

Quelle suite pour les interprètes ?

Dawson a offert de jolis premiers pas à ses quatre acteurs qui ont tous connu des destins différents après l’arrêt de la série. S'il était la star de Dawson, James Van Der Beek est pourtant celui qui s'est fait finalement le plus discret. Quelques rôles au cinéma sont à noter comme Les Lois de l'attraction, Last Days of Summer ou Downsizing. L'Américain est plus connu pour ses rôles à la télévision dans Les Experts : Cyber et la méconnue bien qu'excellente Don't Trust the B---- in Appartment 23. Son compère Joshua Jackson s'est lui aussi refait une santé à la télévision dans les longues séries Fringe et The Affair.

Leur amoureuse commune, Katie Holmes, a longtemps occupé les médias avec son mariage bien réel lui avec Tom Cruise. Délaissant le petit écran, sa carrière s'est poursuivie au cinéma avec des apparitions dans Des étoiles plein les yeux, Batman Begins, Jack et Julie ou encore Logan Lucky.

Copyright : The Weinstein Company

Finalement, celle qui s'en sort le mieux dans sa carrière est peut-être celle qu'on n'attendait pas. La discrète Michelle Williams est aujourd'hui une actrice qui compte à Hollywood. L'actrice le doit à ses choix judicieux et ses quatre nominations aux Oscars dans Le Secret de Brokeback Mountain, Blue Valentine, My Week with Marilyn, et Manchester by the sea.

L'intégralité de Dawson sera disponible dès le 15 janvier 2021 sur Netflix.