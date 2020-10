Day Shift : Jamie Foxx va chasser des vampires sur Netflix

Jamie Foxx renforce ses liens avec Netflix après "Project Power" et "They Cloned Tyrone". L'acteur revient sur la plateforme américaine pour "Day Shift", un film dans lequel il va incarner un père de famille chasseur de vampires qui tente de cacher son activité.

Day Shift : un nouveau film d'action Netflix

Netflix met en avant le cinéma d'action ces derniers mois, avec 6 Underground, Tyler Rake ou encore Project Power. Il y a un public sur la plateforme pour ces productions musclées. Dans un registre un peu plus léger, on apprend le lancement du projet Day Shift, une comédie fantastique qui va mettre Jamie Foxx dans le rôle principal. L'acteur produira également, avec Chad Stahelski, le papa de John Wick. Pour emballer le tout, c'est l'inconnu J.J. Perry qui a été choisi. On lui souhaite, comme Sam Hargrave avec Tyler Rake, de connaître le même type de succès pour franchir un cap dans sa carrière. Jusqu'ici, il travaillait dans le cinéma à la tête de secondes équipes ou dans le domaine des cascades.

Un ersatz de Blade ?

Day Shift va suivre un père de famille qui veut subvenir aux besoins de sa fille. Mais ce n'est pas évident avec le salaire qu'il touche dans une société de nettoyage de piscines. On pourrait penser qu'il s'agit d'un homme lambda, mais la nuit il se transforme en quelqu'un d'autre : un chasseur de vampires. Un personnage afro-américain qui se fond dans la masse et qui tue des buveurs de sang, on se rapproche quand même pas mal de Blade. À choisir, on préfère attendre la nouvelle incarnation de Marvel avec Mahershala Ali. Day Shift optera pour une approche un peu plus gentille avec un mélange entre de l'action, du fantastique et des phases drôles. En somme il faut en attendre un divertissement au service de son acteur principal. On peut se douter qu'une réussite auprès du public puisse lancer une franchise avec des suites, à la Tyler Rake. Aucune date de mise en ligne est annoncée pour le moment.

Quels sont les projets de Jamie Foxx ?

Jamie Foxx est, outre mesure, attendu pour deux projets particulièrement surveillés. Il va d'abord faire son retour en Electro pour Spider-Man 3, un rôle qui n'avait pas été salué quand Sony s'occupait de l'Homme-Araignée. Toujours dans les adaptations de comics, il campera le prochain Spawn. Un anti-héros qui aura une nouvelle apparition au cinéma, devant la caméra de Todd McFarlane (le créateur du personnage).