Daylight sur Netflix : les demandes de diva de Sylvester Stallone sur le tournage

"Daylight" est un film d'action dans lequel Sylvester Stallone doit sauver un groupe de personnes coincées dans un tunnel. Si la partition de l'acteur ne peut être remise en cause, son comportement en dehors du plateau est plus questionnable.

Daylight : c'est quoi ce film ?

Daylight est un film catastrophe réalisé par Rob Cohen en 1996.

L'histoire se déroule à New York, dans le tunnel Holland qui relie l'île de Manhattan à Jersey City. En cette fin d'après-midi, des centaines de voitures s'y pressent et le traversent. Des braqueurs ayant volé une bijouterie subtilisent une voiture pour échapper à la police. Dans leur fuite, alors qu'ils passent par le tunnel, ils percutent et renversent un camion transportant des produits toxiques hautement inflammables. Un feu gigantesque se propage, détruit tout sur son passage, et provoque l'éboulement de blocs de béton et d'autres dégâts à différents endroits du tunnel. Les deux extrémités sont bouchées et plus personne ne peut en sortir !

Les conditions de survie deviennent rapidement compliquées, les piégés étant menacés de noyade, d'hypothermie et d'étouffement. Dans leur malheur, ils se tournent vers Kit Latura (Sylvester Stallone), un chauffeur de taxi qui se trouve être l'ancien chef des services médicaux d'urgence de la ville de New York. L'homme va se battre pour sauver les survivants et les protéger des braqueurs qui comptent bien s'échapper avec leur butin.

Le casting est complété par Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Dan Hedaya, Jay O. Sanders, Karen Young, Danielle Harris, Claire Bloom, Colin Fox, et Barry Newman.

Le film est écrit par Leslie Bohem, scénariste de Cavale sans issue avec Jean-Claude Van Damme 3 ans plus tôt. Il continuera dans la veine du film catastrophe en signant l'histoire du Pic de Dante un an après Daylight.

Tunnel de luxe

Sylvester Stallone ne devait au départ pas jouer dans le film. Le réalisateur lui préférait Nicolas Cage, mais les producteurs ne trouvaient pas l'acteur assez bankable. Stallone, lui, devait jouer dans un énorme film d'action, High Roller, décrit alors comme un Die Hard dans un casino. Pourtant, le long-métrage ne se fait pas et on lui propose finalement le rôle de Kit Latura. Il accepte la proposition avec le but de vaincre sa claustrophobie. L'acteur prend également au passage un petit chèque de $17,5 millions, histoire de ne pas faire le voyage pour rien.

Le tournage se passe dans les studios de Cinecittà, à Rome en Italie. C'est en effet ici que l'on construit, sur un plateau de plus de 500m de long, le morceau de tunnel qui sert de décor principal. Il va donc falloir rester en Italie pendant 4 mois. Stallone, trouvant probablement que son salaire ne lui permettra pas de se payer une location, fait alors une demande très simple à la production. Il souhaite dormir tous les soirs dans la chambre la plus chère de l'Excelsior, l'hôtel le plus luxueux de la ville. Il restera donc le temps du tournage dans la suite impériale de l'établissement à $3 600 la nuit. 3600 x 120 = 8 fois le budget du Projet Blair Witch. Pour des frais de logement, c'est pas mal.

Si la chambre d'hôtel hors de prix ne suffisait pas, l'acteur de Rocky exigera également un jet privé à sa disposition et deux gardes du corps à son service. Fort d'un budget de 80 millions, le film en rapportera 159 dans le monde, marquant un premier déclin de carrière pour l'acteur qui ne retrouvera son second souffle qu'en 2006 avec Rocky Balboa.

Daylight est disponible en streaming sur Netflix.